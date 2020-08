Sega Wonder Boy La série a connu une résurgence bienvenue ces derniers temps grâce à des titres comme Wonder Boy: Le piège du dragon et le plus vaguement lié Monster Boy, et il a maintenant été annoncé que nous aurons une autre entrée dans la franchise au début de l’année prochaine.

Wonder Boy – Asha dans Monster World sera une suite de Monster World IV, qui a été initialement publié exclusivement sur le japonais Sega Mega Drive et a ensuite été localisé sur Wii et d’autres systèmes.

Les tâches de développement sont gérées par Studio Artdink, mais plusieurs membres de l’équipe originale de Wonder Boy sont également impliqués, notamment le créateur de la série Ryuichi Nishizawa, le compositeur original Shinichi Sakamoto, le concepteur de personnages Maki Ōzora et le directeur créatif Takanori Kurihara.

Le jeu a été confirmé pour la sortie de Switch et PS4 au début de 2021, et nous aurons plus de détails à la Gamescom de cette année, lors de la Awesome Indies Showcase qui doit avoir lieu à 10h PT le samedi 29 août.