Nintendo a surpris ce matin avec plusieurs révélations pour la dernière partie des célébrations du 35e anniversaire de Super Mario Bros.La société a non seulement publié une nouvelle bande-annonce pour Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, mais a également révélé une nouvelle édition de Switch. .

C’est vrai, cette année, la console hybride aura une édition spéciale inspirée de Super Mario Bros. La console en question s’appelle Nintendo Switch Mario Red & Blue Edition et arrivera avec un design basé sur la tenue classique de Mario.

A travers une déclaration, Nintendo a révélé tous les détails de ce lancement. Nous connaissons donc déjà son prix, sa date de sortie et tout le contenu que le package limité comprendra.

Voici à quoi ressemble la nouvelle Nintendo Switch Mario Red & Blue Edition

Pour commencer, il est important de mentionner que la Nintendo Switch Mario Red & Blue Edition est une version standard de la console, elle comprendra donc une station d’accueil et pourra être utilisée dans tous les modes de jeu possibles.

Le package comprendra la console, une base et des Joy-Con en rouge. De plus, une poignée Joy-Con bleue, un protecteur d’écran et un étui spécial avec des motifs Super Mario Bros sont ajoutés. Ce package sera disponible dans certains magasins à partir du 12 février.

La Nintendo Switch Mario Red & Blue Edition sera proposée au prix de 299,99 $ US. Le package ne comprendra aucun jeu. Nick Chavez, vice-président des ventes et du marketing de Nintendo, a déclaré que la console a été spécialement conçue pour les fans qui aiment la franchise et souhaitent célébrer son dernier anniversaire.

“Avec le système Nintendo Switch Mario Red & Blue Edition, nous sommes ravis de proposer ces nouveaux produits qui marquent plus de 35 ans d’aventures Super Mario”, a déclaré le manager. Ci-dessous, vous pouvez voir quelques images qui montrent la console:

Nintendo Switch Mario Red & Blue Edition fera ses débuts le 12 février. Dans ce lien, vous trouverez plus de nouvelles liées à la console et à ses jeux.