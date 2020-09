Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Alors que PlayStation et Xbox se préparent à affronter une nouvelle génération de consoles, Nintendo Switch continue de profiter des miels du succès tant la particularité de sa proposition a conquis les joueurs des marchés les plus importants. Les États-Unis ont été l’un des territoires dans lesquels Switch a connu un succès retentissant et le passage du temps n’a fait que montrer les succès obtenus.

Le rapport sur les ventes de jeux et de consoles de NPD Group d’août dernier a révélé des informations importantes sur les performances de la Nintendo Switch aux États-Unis, où elle continue de marquer l’histoire et de battre des records établis dans de grands moments de succès par les anciennes consoles de la société japonaise. En ce sens, les premières données fournies par le rapport sont que les ventes en dollars atteintes par Switch en août de cette année le placent comme le matériel ayant le meilleur bilan dans ce domaine de l’histoire des États-Unis.

De même, les ventes en dollars de la Switch en août ont déjà battu le record établi par la Nintendo Wii en août 2008, tandis que dans la comparaison annuelle, les performances de vente de la console hybride étaient le double de celles atteintes en août 2019.

US NPD HW – Nintendo Switch a établi un nouveau record de ventes de matériel en dollars américains en août, battant les ventes en dollars d’août 2008 de la Nintendo Wii. Le volume de l’unité Nintendo Switch a plus que doublé par rapport à il y a un an. Switch était la plate-forme matérielle la plus vendue du mois. pic.twitter.com/Dyo0lBztcd – Mat Piscatella (@MatPiscatella) 14 septembre 2020

Nintendo Switch continue de récolter des succès et a encore un long chemin à parcourir. Selon les rumeurs, un nouveau modèle plus puissant serait en route et les fans sont à la recherche d’une nouvelle vague de jeux exclusifs.

