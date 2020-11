Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Oui, une nouvelle génération de PS5 et Xbox vient de commencer son cycle et pour l’instant tout tourne autour de ces consoles. Cependant, la réalité est que le marché en ce moment, et depuis 3 ans, est dominé par Nintendo Switch, et malgré les débuts réussis des nouveaux systèmes, c’est la console de la société japonaise qui se prépare à réussir à nouveau. le Black Friday, du moins sur un marché aussi important que le Royaume-Uni.

Selon un rapport de Nintendo Life, la firme d’analyse SEMrush est désormais prête pour le Black Friday et a commencé à partager des données qui montrent l’intérêt des consommateurs pour l’édition de cette année. En ce sens, les résultats obtenus en termes de ratio de mots des consoles ou appareils électroniques populaires avec Black Friday révèlent que Nintendo Switch est le produit le plus recherché sur Internet par les consommateurs de ce marché, avec 398 010 recherches.

Ce chiffre permet à la console hybride Nintendo de surpasser la PS4, la Xbox One et même plusieurs produits Apple qui sont généralement parmi les meilleurs vendeurs pendant cette période d’offres. À cet égard, il convient de mentionner que bien qu’il y ait un intérêt pour la PS5 et la Xbox Series X | S, le fait qu’ils soient épuisés et que le réapprovisionnement se prépare jusqu’à l’année prochaine aurait pu influencer la décision de nombreux consommateurs, qui opteraient pour un Switch pour cette saison des fêtes.

Récemment, NPD Group, la société en charge de la mesure des ventes de jeux vidéo et de consoles aux États-Unis, a confirmé un nouveau mois de succès pour Switch sur ce marché, la console étant la plus vendue d’octobre et ayant déjà 23 mois au sommet.

