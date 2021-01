Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

En général, les forums dont le sujet est Nintendo sont généralement des espaces qui donnent rarement de quoi parler puisque tout se passe selon le goût des fans de la société japonaise. Cependant, des choses étranges se produisent de temps en temps et récemment les utilisateurs du sous-répertoire Switch ont vu un changement inattendu qui pourrait bien faire d’eux des experts de l’immobilier.

Selon les informations de Nintendo Life, le sous-répertoire Switch, composé de 135000 membres, a subi un changement inattendu de modérateur et soudain, les publications ont montré du contenu Nintendo, en particulier Super Mario Bros., mais avec des conseils sur le paiement. loyer, baux et immobilier. De plus, les nouvelles règles du subreddit incluent des demandes de révision du statut des branchements d’eau et la célébration des souscriptions obligatoires aux subreddits dont les thèmes sont le catholicisme et les finances personnelles.

Les premières réactions des utilisateurs de ce sous-programme Switch vont de ceux qui assurent qu’il s’agit d’un modérateur bien connu qui fait son propre truc comme cela s’est produit à d’autres occasions, tandis que d’autres s’amusent avec les conseils sur les questions d’argent et autres. ils veulent que reddit ferme cet espace pour ne plus jamais le revoir.

