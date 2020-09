Le streamer prolifique Symfuhny est maintenant un agent libre après avoir quitté NRG Esports.

Mason « Symfuhny » Lanier a annoncé son agence libre en tant que streamer, créateur de contenu et joueur dominant de Call of Duty: Warzone plus tôt dans la journée. Le joueur de 20 ans a passé la dernière année et demie sous la bannière NRG Esports, participant à de nombreux matchs à la fois de manière compétitive et décontractée. La plupart reconnaîtront Symfuhny pour son temps à jouer à Fortnite: Battle Royale de 2018 jusqu’à la fin de 2019. Alors qu’il s’approche d’un million d’abonnés sur YouTube, Symfuhny est maintenant un agent gratuit ouvert aux offres des organisations d’esports.

Le contrat de Symfuhny expire

Hier était le dernier jour de mon contrat avec NRG. Merci beaucoup à tout le monde à l’organisation pour les 18 derniers mois. J’ai tellement appris et grandi pendant cette période, mais j’ai décidé de laisser mon contrat expirer et de prendre mon temps pour décider de mon prochain déménagement. Rien que de l’amour pour le #NRGFAM – Sym (@Symfuhny) 1 septembre 2020

Dans un tweet posté plus tôt dans la journée, Symfuhny a fait ses adieux au #NRGFAM avec une déclaration annonçant qu’il ne faisait plus partie de l’organisation.

Bien que Symfuhny puisse techniquement re-signer avec NRG, il semble qu’il teste le marché pour voir quelles offres sont disponibles pour lui.

L’ascension de Symfuhny vers la célébrité

Sous la bannière NRG, Symfuhny est devenu un streamer populaire pour Fortnite: Battle Royale et Call of Duty: Warzone. Joueur de Battle Royale depuis toujours, le joueur de 20 ans s’est fait un nom sur YouTube dans la communauté H1Z1. Il a ensuite déménagé à Fortnite, où ses vues ont considérablement augmenté.

Bien qu’il ne se soit jamais engagé à Fortnite en tant que joueur compétitif, Symfuhny a amassé un certain nombre de reprises des tournois. Lui et plusieurs fois champion de Fortnite et ancien coéquipier de NRG Williams « Zayt » Aubin ont remporté la troisième place consécutive lors de l’escarmouche d’été 2018.

Malgré son statut de créateur de contenu, Symfuhny s’est engagé dans la saison X Fortnite Champion Series aux côtés des joueurs professionnels Slackes et Reverse2k. Ce trio a atteint la grande finale et a terminé à la neuvième place. Symfuhny a collaboré avec Turner « Tfue » Tenney et Tyler « Ninja » Blevins, entre autres. Avant longtemps, Symfuhny s’est éloigné de Fortnite au profit d’une nouvelle Battle Royale et n’a jamais regardé en arrière.

Maison de contenu 100T et Call of Duty: Warzone Success

Pendant la durée de la pandémie COVID-19, Symfuhny a passé son temps à la 100 Thieves Content House en Californie avec sa petite amie BrookeAB. Depuis lors, Symfuhny a gravi les échelons dans Call of Duty: Warzone avec cinq victoires en tournois à son actif. Lui et son partenaire duo HusKerrs sont devenus l’un des tandems les plus dominants de Warzone. En fait, si dominant que les fans et les joueurs professionnels croyaient que Symfuhny trichait depuis le début.

100T Symfuhny?

De Fortnite à Warzone, Symfuhny a été un streamer dédié, un créateur de contenu et un pseudo joueur compétitif. Beaucoup se demandent où il atterrira après avoir déclaré le libre arbitre. La supposition évidente serait 100 Thieves, compte tenu de sa relation avec le créateur de contenu BrookeAB et de son amitié avec le PDG Matthew « Nadeshot » Haag.

Symfuhny vit déjà dans la maison de contenu 100T, et il serait parfaitement logique pour lui de rejoindre l’organisation. À ce jour, le multiple champion de Warzone compte 800 000 abonnés Twitter, près de 900 000 abonnés YouTube et 2,4 millions d’abonnés sur Twitch. Avec ces chiffres, toute organisation serait disposée à proposer un accord à Symfuhny. Cependant, seul le temps nous dira où Symfuhny atterrit.

