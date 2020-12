Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cyberpunk 2077 est un jeu pour adultes car son contenu présente des éléments tels que la violence, la consommation de drogue et différents types de références sexuelles. En ce sens, la vie à Night City se déroule dans le cadre d’autres schémas culturels, le sexe n’est donc pas un tabou en tant que tel et CD Projekt RED a profité de cette idée pour inclure du butin sous forme de jouets sexuels, cependant, le montant semble ne sera pas adéquate et il y aura des changements à cet égard.

Lors d’une communication par email avec Kotaku, Philipp Weber, concepteur de la mission Cyberpunk 2077, a évoqué l’apparition d’un grand nombre de godes dans le jeu, un élément qui ne semble pas étrange compte tenu du grand nombre de Sex Shop à Night City, mais cela donne quelque chose à dire par le nombre de fois où ces jouets sexuels apparaissent. En ce sens, la créative a souligné que l’un des objectifs de Cyberpunk 2077 est d’être un jeu ouvert à la sexualité, donc ils ne considèrent pas qu’il y a une controverse sur ce type de contenu: “nous voulions que Night City soit assez ouvert sexuellement, où quelque chose Selon les normes actuelles, que cela puisse être tabou ou perverti est tout à fait normal et courant pour la société 2077. “

Les godes dans Cyberpunk 2077 peuvent être utilisés comme pièces pour améliorer l’équipement et les armes ou ils peuvent être vendus, à part qu’ils n’ont pas d’autre utilisation. Cependant, après les signes de leur apparition constante dans le moindre endroit pensé, Weber a reconnu qu’il s’agissait d’une erreur et qu’il y aura bientôt des changements: “la deuxième raison du grand nombre de godes dans ce monde est qu’ils peuvent générer des butins aléatoires, et nous étions encore en train de peaufiner ces paramètres, donc surtout lors des premières critiques, le montant était assez élevé. Nous allons les ajuster pour qu’ils ne semblent pas trop hors de propos ou contextuels et distrayants, plutôt là où ils devraient être par conception. “

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives au nouveau et controversé jeu CD Projekt RED.

