Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 07/12/2020 14h30

Avec le temps, les publicités traditionnelles ne suffisent plus à attirer le public. Depuis quelques années maintenant, nous voyons comment de grandes entreprises ont créé des campagnes publicitaires de haut niveau pour créer des bandes-annonces qui ressemblent à un film. Maintenant, Xbox, en collaboration avec Thor: le réalisateur de Ragnarok Taika Waititi, Ils ont créé un court-métrage pour la série X qui est tout simplement phénoménal.

Ce petit échantillon du septième art est nommé d’après Lucid Odyssey, et fait partie de la campagne Made from Dreams, qui transforme les rêves des personnes qui ont joué à la Xbox Series X. Ici, nous avons vu de l’art, à travers des expériences de RA, à des produits tels que le tennis, mais c’est le travail de Waititi qui prend la couronne dans cette section.

Ce court a joué le streamer connu sous le nom de MoonLiteWolf, et voici comment Xbox décrit ce projet:

«Dans ce court métrage créé par le réalisateur lauréat d’un Oscar Taika Waititi (‘Jojo Rabbit’, ‘Thor Ragnarok’, ‘Thor: Love and Thunder’), les mondes de l’art, de la science et des jeux se rencontrent fusionner, donnant vie aux rêves du joueur Krystal Holmes (alias MoonLiteWolf) après avoir joué à la Xbox Series X. Cette aventure épique capture l’esprit du véritable processus de recherche, les profondeurs infinies de rêves détaillés et vibrants de MoonLiteWolf et défie activement nos perceptions d’un personnage Xbox particulier tel que nous le connaissons. “