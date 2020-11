Le prochain 3 décembre 2020 nous pouvons commencer une aventure RPG avec le tambour japonais le plus célèbre au monde, et c’est Taiko no Tatsujin: Pack d’aventure rythmique sera disponible à Nintendo Commutateur de notre territoire. Cependant, ce titre de compilation ne sortira pas ce jour-là uniquement ici, mais aussi dans d’autres territoires, comme le Japon, où un nouvelle vidéo commerciale il n’y a pas de déchets. Il est temps de commencer à camper pour vaincre les ennemis au rythme de la musique!

S’il y a quelque chose que nous avons plus que clair, c’est que les publicités commerciales qui sont transmises à la télévision varient énormément d’un pays à l’autre, car c’est un reflet clair de leur culture, et celles du Japon sont complètement différentes de celles que l’on pourrait trouver dans une autre partie de la planète. Ainsi, Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack continue d’être promu au pays du soleil levant, et cette fois-ci avec une publicité amusante dans laquelle un tambour géant accompagne une fille à travers ce qui semble être le milieu du terrain. De nombreux ennemis entraveront-ils ce chemin ardu?

Quoi qu’il en soit, Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack ne prendra pas beaucoup plus de temps pour atteindre nos consoles, nous pouvons donc déjà sentir le rythme que ces combats très particuliers nous donneront. Et vous, êtes-vous intéressé à jouer ces deux aventures RPG qui apparaissent dans une combinaison (presque) parfaite avec la musique et le rythme?

