Si vous aimez les jeux musicaux et les JRPG, vous avez de la chance. Bandai Namco a annoncé avec trois nouvelles publicités, la première en anglais et les deux autres en japonais, le Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack date de sortie au Japon et en Asie du Sud-Est: 26 novembre. Cette collection se compose de deux titres Nintendo 3DS qui ne sont jamais sortis du Japon: Taiko no Tatsujin: La grande aventure de Don et Katsu et Taiko no Tatsujin: Dokodon! Aventure mystère. Les deux titres ont été renouvelés pour l’occasion et chacun ajoute trois nouvelles chansons, totalisant plus de 130 chansons à jouer et à apprécier.

Que pensez-vous de la date de sortie de cette compilation de jeux? Bien que nous ne sachions toujours pas exactement quand ils sortiront en Occident, Bandai Namco suit une stratégie de lancement depuis plus d’un an au cours de laquelle ses jeux nous parviennent un jour après leur sortie au Japon, donc cela ne nous surprendrait pas. Absolument que tôt ou tard ils ont annoncé la date pour l’Europe et l’Amérique, et que celle-ci est collée à celle que nous venons de vous donner pour le Japon et l’Asie du Sud-Est. Pour finir, nous vous laissons notre analyse de Taiko no Tatsujin: Drum´n´fun! ainsi que les trois vidéos en question que Bandai Namco a partagées. Comme toujours, n’oubliez pas de nous laisser vos impressions dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux. À plus!

Nouvelles publicités pour Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack

