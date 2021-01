Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nintendo possède certains des personnages les plus reconnaissables et les plus charismatiques de l’industrie. Cela est dû à d’excellents créatifs qui travaillent pour l’entreprise depuis des décennies. L’un d’eux est Takaya Imamura, reconnu pour son travail dans des séries telles que F-Zero et Star Fox.

Le développeur a une carrière prolifique en créant des personnages emblématiques tels que Captain Falcon, Fox McCloud et Tingle. Son héritage perdure, mais Imamura a décidé de faire une pause après plus de 30 ans de travail.

Le développeur a annoncé sa retraite ce matin, il arrêtera donc de travailler pour Nintendo. Imamura a publié la nouvelle via ses réseaux sociaux, où il a partagé une photo devant les bureaux de l’entreprise.

Takaya Imamura dit au revoir à NIntendo

Comme nous l’avons mentionné, Takaya Imamura est l’un des esprits créatifs les plus reconnus de Nintendo. Il a travaillé comme designer chez F-Zero et Star Fox, pour participer plus tard à des projets tels que Star Fox 64, F-Zero X et The Legend of Zelda: Majora’s Mask.

Il a également été producteur sur Star Fox: Assault et Star Fox: Command, ainsi que réalisateur sur Steel Diver et Tank Troopers. Imamura a travaillé comme superviseur sur d’autres tranches de F-Zero et Star Fox. Maintenant, après 32 ans de travail, il quittera Nintendo.

Le créateur a publié une photo à l’extérieur des bureaux de Nintendo en guise d’adieu. Le complexe est actuellement vide, car les employés de l’entreprise travaillent à distance en raison de la pandémie.

«Aujourd’hui est mon dernier jour de travail. J’ai pris un selfie dans l’immeuble de bureaux vide. C’est très triste de penser à ne plus revenir ici … Mon chapeau est tombé pour 32 ans de dur labeur! », A commenté la créatrice.

Takaya Imamura devant les bureaux de Nintendo

La communauté des joueurs en a profité pour le féliciter pour son travail acharné pendant plus de 3 décennies. Certains fans l’ont remercié d’avoir créé des personnages si emblématiques qu’ils les ont marqués dans divers jeux.

Imamura n’a pas commenté ses projets pour l’avenir, on ne sait donc pas s’il travaillera sur de nouveaux projets dans l’industrie ou si sa retraite est définitive. Bien que nous en sachions plus, nous vous invitons à connaître d’autres actualités liées à Nintendo via ce lien.

