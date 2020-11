Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Ces dernières années, les modèles de distribution de contenus se sont considérablement diversifiés et ceux qui proposent un certain nombre de produits en échange d’une mensualité sont en vogue. Dans les jeux vidéo, ce n’est pas différent avec des propositions telles que Ubisoft, Electronic Arts et, la plus réussie à ce jour, Xbox Game Pass. En ce sens, la question s’est posée de savoir si les grandes entreprises pouvaient parier sur ce modèle et récemment la question a été posée à Take-Two Interactive, la société responsable de Grand Theft Auto.

Lors de la récente séance de questions-réponses avec les investisseurs de Take-Two Interactive, Karl Slatoff, le PDG de la société, a répondu aux questions concernant leurs perspectives sur les services d’abonnement, en particulier la possibilité que à un moment donné, ils parieront sur la création de franchises assez attrayantes dans des divisions telles que 2K ou Rockstar Games. En ce sens, l’exécutif a précisé que, malgré le succès des modèles d’abonnement, le scepticisme est toujours présent chez Take-Two: «Je ne pense pas que nos opinions aient beaucoup changé, mais nous avons l’esprit ouvert. Nous sommes très sceptiques à ce sujet. que les abonnements sont la seule ou la principale forme sous laquelle le divertissement interactif est distribué. “

Par la suite, Slatoff a estimé que le modèle de distribution qui prédomine actuellement, c’est-à-dire avec des ventes directes au format numérique ou physique, continue d’être attrayant, bien qu’il ait reconnu que les services d’abonnement peuvent être de grands moteurs de l’industrie à l’heure actuelle: “c’est-à-dire c’est à cause de la façon dont les gens consomment. Le prix pour posséder un titre est très raisonnable et très, très bas, en fait, par heure de jeu. Les abonnements peuvent jouer un rôle important dans la livraison d’un catalogue. Nous avons pris en charge de nombreux des services de ce type, des offres d’abonnement avec des titres de catalogue et j’imagine que nous continuerons à le faire. Dans tous les cas, à la fin de la journée, le consommateur décidera et nous serons là où il est. “

Il convient de mentionner que certains des titres Take-Two Interactive les plus réussis, tels que Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2, faisaient partie du Xbox Game Pass à un moment donné, cependant, ils ont été de courte durée dans le service Microsoft. Actuellement, le titre de la société qui a duré le plus longtemps sur le service Xbox est NBA 2K20, de 2K Sports.

