Les acquisitions dans l’industrie du jeu vidéo ne semblent pas s’arrêter de sitôt. Ce qui se passe, c’est que maintenant Take-Two, la société qui possède 2K Games et Rockstar Games, négocie pour acquérir Codemasters, un studio connu pour ses jeux de course.

VGC a révélé avoir reçu une communication interne qui a été distribuée aux employés de Codemasters. Dans celui-ci, ils révèlent qu’ils ont reçu une offre de Take-Two pour environ 974,5 millions de dollars pour acquérir le studio. Il a également noté que, si l’offre devient officielle, il recommandera à ses actionnaires d’accepter l’offre.

Take-Two a ensuite contacté le point de vente pour confirmer son intérêt à acheter Codemasters. Ceci puisqu’ils croient en son talent et pensent que cela compléterait l’offre de 2K Games dans le monde des jeux.

«Chez Take-Two, nous pensons que nous pourrions améliorer les performances de Codemasters en tirant parti de la distribution mondiale et de l’expérience d’exploitation 2K de Take-Two, y compris les opérations en direct, l’analyse des données, le développement et le marketing de marque et de performance», a-t-il expliqué.

Il est important de se rappeler que Take-Two est une entreprise qui possède plusieurs studios et distributeurs. En plus d’avoir 2K Games et Rockstar Games dans le cadre de la société, elle est également propriétaire de Private Division. Dans tous les cas, l’entreprise a montré qu’elle respectait l’autonomie de ses marques.

En gardant ce qui précède à l’esprit, nous imaginons que Codemasters fonctionnerait de la même manière que jusqu’à présent. Cependant, ils bénéficieront également de l’importance de Take-Two dans l’industrie.

Et vous, que pensez-vous de cet éventuel accord? Pensez-vous que ce serait un accord qui profiterait aux deux parties? Dites le nous dans les commentaires.

