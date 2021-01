L’éditeur de la saga GTA et des jeux 2K Games retire son offre évaluée à 840 millions d’euros.

Le feuilleton autour du achat de Codemasters semble se diriger vers sa fin, après Prendre deux a retiré son offre d’achat du développeur britannique. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, Take-Two et Codemasters sont parvenus en novembre 2020 à un accord pour acheter la société pour environ 840 millions d’euros. Mais quand il semblait que Éditeur Rockstar et jeux 2K si l’accord était bien lié, Electronic Arts est passé à l’action avec une offre plus large que Take-Two, mettant sa fermeture en danger.

Take Two continuera à rechercher certaines opportunités Take-TwoEh bien, à la fin, c’était Take-Two qui a pris du recul, tel que rapporté par le journal britannique Morningstar. Mardi dernier, le 12 janvier, était la date limite fixée par Take-Two le plateau Codemasters voter et approuver l’acquisition, mais n’ayant pas de réponse, la société américaine retire officiellement son offre. En cela, rappelez-vous, Codemasters a accepté en décembre une contre-offre d’EA de 1 200 millions d’euros, une valorisation beaucoup plus généreuse pour l’entreprise.

“Prendre deux continue d’être une organisation hautement disciplinée et, avec ses finances solides, continuera à rechercher certaines opportunitésorganique et inorganique, conçu pour renforcer la croissance à long terme de Take-Two et fournir des résultats à ses investisseurs », a déclaré la société dans un communiqué. Take-Two partages a clôturé mardi dernier à New York avec une baisse de 3,6%, alors que les actions d’Electronic Arts l’ont fait sur le Nasdaq avec une baisse de 1,5%.

Avec son départ, ce mouvement cède la place aux arts électroniques pour finaliser l’achat de Codemasters au premier trimestre 2021. Société spécialisée dans le genre de conduite et de course, qui est licenciée pour les jeux de F1 ainsi que pour les sagas DiRT et Project CARS, en plus d’être titulaire de franchises comme Operation Flashpoint.

