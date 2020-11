La société est sceptique quant à ces propositions, même si cela ne ferme pas la porte à leur utilisation future.

La dernière décennie a été marquée par l’essor des modèles d’abonnement pour le contenu numérique. Parallèlement à la croissance exponentielle de Netflix et de ses concurrents, le monde des jeux vidéo a donné naissance à des propositions telles que Xbox Game Pass et PlayStation Now, avec un catalogue de jeux disponible moyennant un supplément périodique. Il y a ceux qui croient que c’est l’avenir de l’industrie. Ce sera, au fil des ans, le principal modèle de distribution des jeux vidéo. Et c’est une opinion qu’ils ne partagent pas Prendre deux.

Président Karl Slatoff a répondu aux demandes des investisseurs (via Games Industry) lors d’une conférence téléphonique après la publication de ses résultats financiers. Et, à la demande de votre avis sur ces modèles de distribution, le manager est sceptique quant à son avenir. “Je ne pense pas que notre vision ait trop changé. Nous gardons l’esprit ouvert”, déclare Slatoff, ajoutant: “Nous sommes très sceptique que les abonnements seront les seuls, ou la voie principale, dans lequel le divertissement interactif est distribué “.

«C’est à cause de la façon dont les gens le consomment», se référant aux jeux vidéo. “Y le prix de posséder un titre, ce qui est très raisonnable et très, très bas, en fait, si nous l’apprécions pendant des heures [jugadas]”dit le président de Take-Two. Ce dernier coïncide avec d’autres mots de Strauss Zelnick, PDG de la société, qui affirme que son entreprise facture moins pour ses jeux qu’ils ne valent vraiment. Mais, revenons aux abonnements, Slatoff déclare que même s’il ne s’attend pas à ce qu’ils soient la seule forme de distribution à l’avenir, ont leur valeur stratégique.

C’est le consommateur qui décide et nous serons où qu’il soitKarl SlatoffLe responsable déclare que les abonnements “peuvent être important d’offrir le catalogue“Des jeux d’une entreprise, où il faut se rappeler que GTA V et Red Dead Redemption 2 ont été brièvement disponibles dans des propositions telles que Game Pass lui-même.” J’imagine que nous continuerons à faire ces choses“dit Slatoff.” En fin de compte, c’est le consommateur qui décide, et nous serons là où sont les consommateurs. “

Nous vous rappelons que Take-Two, société mère de Rockstar et 2K Games, a récemment publié ses résultats fiscaux, confirmant ainsi les plus de 135 millions de jeux GTA V vendus à ce jour. Ils mentionnent également que NBA 2K21 a réussi à se vendre à plus de 5 millions d’exemplaires en septembre, et si vous n’avez pas encore essayé cet opus, voici notre analyse de NBA 2K21 dans la dernière génération.

