Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a quelques mois, il a été révélé que Take-Two était en pourparlers pour acheter Codemasters. L’accord a ensuite été officialisé et l’acquisition devrait se conclure au début de cette année pour 980 millions de dollars.

Cependant, les négociations ont pris une tournure inattendue, car Electronic Arts a fait une offre d’achat de Codemasters et de la prendre à Take-Two, propriétaire de grands studios tels que 2K Games et Rockstar Games.

À la fin de l’année dernière, il a été confirmé qu’Electronic Arts avait conclu un accord de 1,2 MMDD pour l’achat de Codemasters. L’accord sera conclu dans les mois à venir. Pour cette raison, Take-Two a décidé de retirer son offre d’achat du studio.

Take-Two autorise EA à acheter Codemasters

Par une déclaration, Take-Two Interactive Software a annoncé aujourd’hui qu’il avait retiré son offre qu’il avait faite l’année dernière d’acheter Codemasters Group Holdings. Les accords possibles entre les studios ont expiré automatiquement car le processus n’a pas progressé comme prévu initialement.

Alors maintenant, Electronic Art a un chemin clair pour achever l’acquisition du studio dans les mois à venir. De son côté, Take-Two a affirmé qu’elle continuera à travailler et à rechercher de nouvelles opportunités de croissance à long terme.

“Take-Two continue d’être une organisation hautement disciplinée et, avec son bilan solide, continuera à rechercher des opportunités organiques et inorganiques sélectives conçues pour améliorer la croissance à long terme de l’entreprise et fournir des résultats pour ses actionnaires”, a commenté la société.

Selon les détails, Electronic Arts devrait terminer le processus d’achat au premier trimestre de cette année. Codemasters continuera à travailler sur ses franchises phares, mais collaborera également sur des séries EA comme Need for Speed.

«Notre industrie se développe, la catégorie des courses se développe et, ensemble, nous serons positionnés pour mener une nouvelle ère de divertissement de course. Nous admirons le talent créatif et les jeux de haute qualité de Codemasters depuis de nombreuses années », a précédemment déclaré Andrew Wilson, PDG d’Electronic Arts.

Nous en saurons sûrement plus sur les projets qu’EA et Codemasters préparent dans les semaines à venir. Dans ce lien, vous trouverez plus d’informations sur les études.

La source