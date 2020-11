Le journal britannique The Times fait écho à un mouvement confirmé par Codemasters, mais il n’est pas encore efficace.

Ils n’arrêtent pas les mouvements liés aux acquisitions d’entreprises dans le monde des jeux vidéo. Il y a quelques semaines Xbox il a ébranlé les fondations de l’industrie avec l’achat de Bethesda. Maintenant, le prochain mouvement financier peut venir de Prendre deux, la société mère de studios comme Rockstar ou 2K Games, qui serait en négociations pour le acquisition de Codemasters, responsable de jeux comme le récent Dirt 5.

L’opération oscillerait à un chiffre proche de 820 millions d’eurosTom Howard, journaliste du prestigieux journal britannique The Times, indique sur son compte Twitter que, comme l’a indiqué Codemasters, ils négocient la vente de la marque à Take-Two, dans le cadre d’une opération qui pourrait être clôturée en un chiffre proche de 820 millions d’euros. Le journaliste indique également que Codemasters est en hausse, puisque ses données financières ont augmenté au cours des sept dernières sessions, obtenant ses meilleures notes depuis deux ans.

Pour le moment cette transaction n’a pas été officialisée, de sorte que les détails peuvent varier considérablement s’ils sont effectués. Ce serait un geste intéressant de Take.Two, qui ferait ainsi gonfler la liste des entreprises de sa firme avec un classique de l’industrie comme Codemasters.

A défaut d’en savoir plus sur le sujet, il y a quelques heures Rock star a confirmé les détails de ses jeux compatibles avec PS5 et Xbox Series X, surprenant l’absence de titres tels que Max Payne 3.

