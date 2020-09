Le profil des consommateurs et les restrictions technologiques seraient les principaux obstacles.

Avec l’arrivée de Google Stadia et, bientôt, du projet xCloud, la conversation sur le jeu en nuage c’est encore très courant; Cependant, pour Strauss Zelnick, directeur de Take-Two Interactive, ce canal de distribution n’est pas en train de changer profondément l’avenir de l’industrie, car il contient encore plusieurs questions et obstacles.

Dans le cadre de son entretien avec le magasin de technologie Protocol, Zelnick, qui dirige l’éditeur derrière GTA V et Red Dead Redemption 2, a souligné le problème fondamental derrière les prévisions révolutionnaires pour le cloud gaming: une partie de la prémisse qu’il y aura des milliards de personnes qui seront des joueurs passionnés, malgré le fait de ne pas vouloir acheter de console au préalable.

Il faudrait attirer des gens qui n’étaient pas vraiment intéressés par les jeux« Certains groupes ont déclaré qu’il y avait 130 [millones] 140 millions de consoles de la génération actuelle. Il existe des milliards d’ordinateurs. Vous savez, si vous pouvez introduire une alternative sans friction qui met les jeux de console à la portée de chaque propriétaire de PC, tablette ou téléphone, alors la taille de votre marché serait 20 fois plus grande par de simples mathématiques. Bien sûr, cela n’a aucun sens, car l’implication est que vous vous êtes très intéressé par les jeux vidéo, mais vous ne vouliez tout simplement pas acheter de console«En d’autres termes, pour être révolutionnaire, le cloud devrait attirer des gens qui ne sont pas vraiment intéressés par les jeux.

Et puis vient, bien sûr, la question de la connectivité, qui met également un verrou régional sur le cloud en tant que support de jeu. « [El consumidor] cela dépend de la technologie qui existe là où il vit. Vous êtes peut-être dans le cloud, mais S’ils se connectent via une ligne téléphonique, ils ne pourront pas profiter de ce que vous distribuez»a-t-il poursuivi, tout en reconnaissant que les déclarations pouvaient aller à l’encontre de ce qui profiterait le plus à son entreprise.

« Nous avons vendu 135 millions de jeux Grand Theft Auto V, 32 millions de jeux Red Dead Redemption. Je voudrais vous dire qu’à un moment donné, divers services de jeux en nuage feront en sorte que ces chiffres doubleront ou tripleront, mais je ne vois vraiment pas les choses de cette façon », a-t-il conclu.

En savoir plus: Google Stadia, Project xCloud et Take Two Interactive.

