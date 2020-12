Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Tales of Arise a été révélé avec une bande-annonce attrayante à l’E3 2019. Peu de temps après, nous avons appris que le nouvel opus de la franchise arriverait dans le courant de 2020. Malheureusement, Bandai Namco n’a pas été en mesure de remplir ses plans, car il a dû retarder le jeu en raison du pandémie.

L’étude a confirmé qu’en raison des problèmes de développement causés par la crise mondiale, Tales of Arise ne serait pas publié cette année. Les fans ont donc hâte d’en savoir plus sur le RPG, que nous verrons sûrement en 2021.

Yusuke Tomizawa, producteur de la série, a récemment parlé de la création de Tales of Arise et a donné de très bonnes nouvelles aux fans. Ceci alors que le RPG entrait dans ses derniers stades de développement.

Trouver: Vous pouvez maintenant jouer à Tales of Crestoria gratuitement sur iPhone, iPad et Android

Le développement de Tales of Arise est en bonne voie

Il y a quelques heures, un stream spécial a eu lieu pour les 25 ans de Tales of. Tomizawa a profité de l’occasion pour mettre fin à toute inquiétude concernant le développement de Tales of Arise, un titre qui est en route vers PlayStation 4, Xbox One et PC.

Le créateur a déclaré que Bandai Namco travaillait déjà pour en révéler plus sur le RPG dans les mois à venir, il a donc demandé aux joueurs de faire preuve de patience. La bonne nouvelle est que Tales of Arise est déjà dans ses derniers stades de développement.

Les fans n’ont aucune raison de s’inquiéter, car Tomizawa a déclaré qu’ils travaillaient actuellement à l’amélioration de la qualité globale du titre et que leur objectif était de créer un excellent RPG dont les fans occidentaux et japonais sont fiers.

Le créateur a souligné que l’équipe de développement se remet peu à peu des problèmes causés par la pandémie. Enfin, Tomizawa a recommandé aux fans d’être à l’affût, car plus de détails sur le RPG seront publiés en 2021.

Malheureusement, il n’y avait aucune information sur la sortie de Tales of Arise, mais tout indique que l’attente de ses débuts sera encore de quelques mois. Nous nous tiendrons au courant pour vous informer de toute nouvelle à cet égard.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Tales of series a déjà vendu plus de 20 millions d’unités

Tales of Arise est en développement pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Pour l’instant, il n’a pas de nouvelle fenêtre de publication. Recherchez plus de nouvelles liées au RPG de Bandai Namco sur ce lien.

La source