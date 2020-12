Cela semble incroyable, mais cela fait 25 ans qu’il a été lancé Contes de fantaisie, le premier opus de cette saga qui nous a laissé tant de souvenirs tout au long de son histoire. Ainsi, dans le cadre de ce vingt-cinquième anniversaire, une chaîne a été ouverte sur le réseau social Youtube et, d’une manière spéciale, le chapitres complets de certaines séries animées avec laquelle la saga a compté. Et nous y avons accès aussi depuis notre territoire, contrairement à ce qui se passe avec certains produits lancés sur YouTube au Japon!

Tales of commence à télécharger sa série animée sur YouTube. Joyeux 25 ans!

Si vous êtes amoureux de la saga Tales of, alors vous en saurez plus qu’assez que certains de ses opus ont fait le saut vers le petit écran sous forme de séries animées, comme c’est le cas avec le plus récent, Tales of Zestiria the X. Ainsi, la chaîne YouTube officielle de cette saga a commencé à télécharger les chapitres de certaines de ces séries d’animation et, en plus d’avoir la première (et la deuxième programmation pour le moment) de Zestiria, elles ont également été partagées. premier de The Abyss et Etenernia. Bien sûr, la partie positive est qu’ils ont des sous-titres en anglais et, dans le cas de Zestiria, également en espagnol, donc si nous voulons voir ces adaptations légalement, la chaîne YouTube est une plus que bonne option.

Par conséquent, avec cette nouvelle possibilité sous nos bras, nous ne pouvons qu’attendre de voir ce qui nous surprend pour continuer à célébrer ces 25 ans au cours desquels la fantaisie a fait perdre des centaines de milliers de joueurs dans tous ces mondes. Et vous, à combien de jeux de la saga avez-vous joué? Par ici, un serveur, seulement neuf d’entre eux.

