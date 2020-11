Fin octobre, Bandai Namco a déjà annoncé son intention de célébrer avec style le 25e anniversaire de la saga Tales Of, qui est né avec la sortie de son premier titre, Tales of Phantasia, sur le Super Famicon. Pour ce faire, cette fois, a prévu un événement de diffusion en direct qui mettra en vedette les producteurs de la série pour parler des expériences pendant le développement des jeux, raconter des anecdotes secrètes, ainsi que répondre aux questions des fans.

En outre, ils ont préparé un enquête à remplir par les utilisateurs et dans lequel vous pouvez trouver des questions liées aux jeux de la saga, à la bande originale, au système de combat, aux personnages préférés, à l’histoire secondaire préférée, etc. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le consulter ou même le compléter à partir de ce lien, bien que nous vous conseillons qu’il soit entièrement en japonais.

Il n’est pas clair pour le moment quelles annonces seront faites sur le flux en direct concernant Tales Of Games, actuels ou futurs, mais Gematsu a signalé que Des informations récentes concernant les jeux mobiles anniversaire, les événements et les articles seront partagés. Il est également possible que le prochain jeu de la saga pour Nintendo Switch soit en discussion, mais ce n’est pas assuré. La date de l’événement de diffusion en direct n’a pas non plus été confirmée., mais vous pouvez suivre les prochaines actualités sur le site officiel du 25e anniversaire de Tales Of.

