Ne laissez pas le look mignon et câlin vous tromper, la prochaine sortie PS4 et PC Tamarin a des liens avec d’anciens combattants rares. Il contient des dessins de personnages de Banjo-Kazooie créateur Steve Mayles, une bande originale de Pays de Donkey Kong le compositeur David Wise et apparemment « de nombreux autres développeurs » de l’âge d’or de Rare aidant.

Le joueur prend le contrôle d’une créature ressemblant à un singe dans une quête pour sauver sa famille des insectes extraterrestres maléfiques (et sauver la situation en général), en éclaboussant tout ce qui est en vue (enfin des bugs, principalement). Voici un bref aperçu:

Explorez un monde 3D interconnecté incroyable, débordant de plates-formes de primates et d’action de tir éclaboussant les bogues. Sautez avec l’agilité d’un tamarin pendant que vous voyagez dans la nature sauvage du Nord sur des routes panoramiques à travers les forêts, les fjords et les montagnes. En chemin, vous chasserez de mystérieuses lucioles électriques, découvrirez un monde souterrain secret de fourmis dansantes, sauverez des oiseaux innocents et restaurerez l’habitat naturel autrefois idyllique des tamarins.

Selon Tom Marks, rédacteur en chef adjoint de l’IGN, il s’agit essentiellement d’un « successeur » du jeu de tir à la troisième personne de Rare en 1999. Jet Force Gemini sur la Nintendo 64.

SUCCESSEUR DE JET FORCE GEMINI AVEC ANCIENS DEVS RARE DERRIÈRE ELLE. JE RÉPÉTE: SUCCESSEUR DE JET FORCE GEMINI. CE N’EST PAS UN EXERCICE. https://t.co/rrUMXHA2p2 – Tom Marks (@TomRMarks) 29 août 2020

Les mauvaises nouvelles? Il n’y a aucune garantie que cela arrivera sur la Nintendo Switch. Selon la FAQ officielle de Chameleon Games (le petit développeur derrière cette version), si une version Switch se produisait, cela prendrait apparemment très longtemps:

Puisque nous sommes une petite équipe, nos mains sont actuellement pleines de versions PC et PS4. Nous pouvons confirmer que le jeu est maintenant en développement pour Xbox One. Pour des raisons techniques et parce que le développement a commencé bien avant la sortie de Switch, une version potentielle de Switch prendrait beaucoup de temps.

Sur Twitter, Chameleon a également indiqué assez clairement que pour le moment, il n’y a « pas de jeu Switch à attendre ». YouTuber Doctre81 a sondé un peu plus le développeur après avoir demandé un port Nintendo et a réussi à trouver les informations suivantes:

Hé, oui, bonne idée, mais pas très facile, cela aurait été bien s’il existait un bouton qui fait ça! – Chameleon Games (@chameleon_games) 30 août 2020

Eh bien, ce n’est pas le cas. – Chameleon Games (@chameleon_games) 30 août 2020

Plus tard dans la conversation, le Twitter des Chameleon Games a changé d’avis:

Nous aimons Nintendo et le commutateur. Voyons ce qui se passera dans le futur (#NintendoSwitchpro?), Merci. – Chameleon Games (@chameleon_games) 30 août 2020

En d’autres termes, il y a encore de l’espoir, ne vous attendez pas à ce qu’il apparaisse sur le Switch la semaine prochaine. Aimeriez-vous pouvoir jouer à ce jeu sur votre système hybride bien-aimé? Vous avez toujours voulu un suivi de Jet Force Gemini? Dites-nous ci-dessous.