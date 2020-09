L’engagement envers les jeux japonais a été l’une des batailles de Phil Spencer et de sa compagnie.

La Xbox One n’a peut-être pas eu le meilleur démarreur de la génération qui est sur le point de se terminer, mais depuis Phil Spencer a repris la division des jeux vidéo, beaucoup de choses ont changé. L’une des nombreuses tâches en suspens pour Microsoft était d’améliorer sa popularité (jusqu’à présent, presque nulle) au Japon, ce qui est naturellement résolu en négociant avec les studios japonais et en apportant des jeux orientaux sur leurs plates-formes.

Certes, cet effort est toujours en cours – la relation entre Final Fantasy XIV et Xbox en témoigne – mais aujourd’hui, avec l’acquisition de Zenimax, la société mère de Bethesda, la mission a fait un grand pas en avant: l’ajout de Tango Gameworks au personnel impressionnant de Xbox Game Studios, qui est le premier studio japonais sur toute la liste.

Pour rappel, Tango a sorti The Evil Within et The Evil Within 2; le premier réalisé et le second produit par Shinji Mikami, vétéran de la saga Resident Evil. Suite au départ d’Ikumi Nakamura du studio, il est également en charge de Ghostwire Tokyo, dont le lancement est prévu sur PC et PlayStation 5 l’année prochaine, dans le respect des accords et plans précédents.

Le rachat de Bethesda et de ses studios a été réglé à 7,5 milliards de dollars, dans l’un des mouvements les plus notables de l’industrie du jeu vidéo. Si vous avez besoin de consulter la liste complète des studios Xbox, chez 3DJuegos, nous vous soutenons. Il n’y a toujours pas d’acquisition unique et spécifique d’un studio japonais, oui.

En savoir plus: Tango Gameworks, Ghostwire Tokyo et Xbox.

googletag.cmd.push(function() { var g = '/241667871/3DJuegos/homepage/news'; googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.defineSlot(g, [[1,1], [728,90], [1008,350], [970,250], [980,250], [980,90], [2,1]], 'dfp-masthead').setTargeting("Pos", ["top"]).addService(googletag.pubads());// masthead googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-atf').setTargeting("Pos", ["1"]).addService(googletag.pubads()); // mpu atf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-mtf').setTargeting("Pos", ["2"]).addService(googletag.pubads()); // mpu mtf googletag.defineSlot(g, [[300,250], [300,600]], 'dfp-btf').setTargeting("Pos", ["3"]).addService(googletag.pubads()); // mpu btf googletag.defineSlot(g, [[970, 250], [970, 180], [970, 90], [728, 90]], 'dfp-footer').setTargeting("Pos", ["footer"]).addService(googletag.pubads()); // masthead_footer googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-thin').setTargeting("Pos", ["thin"]).addService(googletag.pubads()); // thin_Banner[624,78] googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-inread').setTargeting("Pos", ["inread"]).addService(googletag.pubads()); // inread googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-cintillo').setTargeting("Pos", ["cintillo"]).addService(googletag.pubads()); // cintillo googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-interstitial').setTargeting("Pos", ["interstitial"]).addService(googletag.pubads()); // interstitial googletag.defineSlot(g, [[1,1]], 'dfp-oop').setTargeting("Pos", ["oop"]).addService(googletag.pubads()); // out_of_page googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("console_name", ["pc"]).setTargeting("publisher", ["bethesda-softworks"]).setTargeting("genre", ["acción","acción-y-aventura"]).setTargeting("game", ["ghostwire-tokyo"]).setTargeting("url_sha1", "999d6fdb6c0d0c3276d7ba8a9341f48dfa9139d6");

googletag.enableServices();

});

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');