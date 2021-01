«J’ai toujours voulu faire un nouvel opus de la série», déclare le producteur Fumihiko Yasuda.

Avec la sortie du dernier DLC Nioh 2 et ses versions PC et PS5 en route, Équipe ninja ferme un chapitre de son histoire pour entrer dans de nouvelles aventures et sagas. Fin 2020, le producteur Fumihiko Yasuda a déclaré à Famitsu que le studio prévoyait de démarrer un nouveau développement cette année et qu’il souhaitait donner une pause à l’entreprise. Saga Nioh. Avec les rumeurs éternelles entourant Ninja Gaiden, il y avait ceux qui rêvaient de la possibilité que le studio de Koei Tecmo revienne à l’histoire de Ryu Hayabusa, bien qu’il semble que cela n’entre pas dans leurs plans … Du moins pour le moment.

J’ai toujours voulu faire un nouvel opus de la saga Fumihiko YasudaDans une nouvelle interview pour VGC, Yasuda revient sur le sujet de Ninja Gaiden et développements à venir de l’étude. En premier lieu, avec le lancement des jeux Nioh sur PC et PS5, le média susmentionné demande au vétéran japonais s’il est prévu de les publier sur Xbox Series, ce à quoi il répond: “Il n’y a actuellement aucun projet de publier la saga Nioh sur les consoles Xbox, mais bien sûr, la saga Ninja Gaiden a eu une longue relation avec les consoles Microsoft. Donc, dans le cas où il y aurait une nouvelle livraison de Ninja Gaiden à l’avenir, nous aimerions bien sûr l’avoir dans le Consoles Xbox“.

Nioh 2, Team Ninja (2020)

Au vu de ces déclarations, l’intervieweur n’a pas tardé à poser la question suivante: Est-il prévu de créer un nouveau Ninja Gaiden? Une question directe, qui a reçu la réponse suivante de Yasuda: “(rires) Il n’y a pas de plans actuellement, mais j’ai toujours voulu faire un nouvel opus de la saga, alors espérons que cela se produise! »Comme ses mots l’indiquent, Team Ninja ne travaille pas actuellement sur un nouveau Ninja Gaiden, mais le studio ne ferme pas cette possibilité dans un proche avenir.

L’étude ne fonctionne pas non plus sur un supposé Nioh 3En fait, dans d’autres déclarations à Noisy Pixel cette semaine, Yasuda déclare que “avec les nouvelles consoles déjà sorties, je pense ce serait le moment idéal pour un nouvel épisode de la saga. “Il a été une semaine très chargée Pour le producteur, avec des interviews pour de nombreux médias internationaux, et en d’autres termes les siens, désormais pour TheGamer, Fumihiko Yasuda exclut également que son prochain jeu soit un Nioh 3: “En ce moment, Team Ninja veut se concentrer sur la création de nouveaux jeux, tellement vrai pas de plans pour faire un Nioh 3 maintenant même”.

La collection Nioh arrive sur PS5 le 5 février

Annoncée en novembre, The Nioh Collection offrira aux joueurs PlayStation 5 la possibilité de profiter des deux tranches de la série, remasterisé et adapté pour profiter des améliorations techniques de la nouvelle génération. Autrement dit, des graphiques à des résolutions 4K avec un niveau de détail plus élevé, ou la possibilité de jouer jusqu’à 120 FPS sur les téléviseurs compatibles, avec des temps de chargement réduits pour que la mort ne fasse pas autant de mal.

De même, les joueurs qui possède déjà Nioh 2 sur PS4 Ils obtiendront la mise à niveau vers la version remasterisée de la suite gratuitement. Avec eux, les utilisateurs de PC recevront le même jour Nioh 2 – The Complete Edition, une édition qui comprend tout le contenu supplémentaire du jeu, ainsi que des fonctions spécifiques sur les ordinateurs telles que la compatibilité avec moniteurs ultra-larges. Si vous voulez savoir ce que propose le deuxième volet de cette histoire de démons et de samouraïs, voici notre analyse de Nioh 2.

