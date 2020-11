Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 19/11/2020 16h40

Comme vous l’avez sûrement découvert, la liste des nominés pour Les Game Awards a déjà été révélé et The Last of Us Part II a été nominé dans plusieurs catégories. Compte tenu de cela, plusieurs des personnes impliquées dans son développement l’ont célébré sur les réseaux sociaux, et l’une de ces publications a peut-être révélé un indice intéressant sur le contenu futur du jeu.

Gustavo Santaolalla, compositeur du titre, a remercié les fans via Twitter, où il a également mentionné que «ce n’était que le début». Peu après, Geoff Keighley, présentateur de Les Game Awards, Il a cité cette même phrase dans un autre tweet le félicitant:

Félicitations !!!! “Juste le commencement … ..” – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 19 novembre 2020

Bien sûr, cela ne confirme rien de concret, mais la manière dont Keighley écrit, il laisse beaucoup à penser. Souvenez-vous que précédemment, Le chien méchant ont dit qu’ils n’avaient pas l’intention de lancer DLC ou quelque chose comme ça, mais les choses peuvent toujours changer. Ou peut-être les mots de Keighley et Santaolalla ils font référence à un tiers.

La source: Geoff Keighley

Ubisoft supprime le directeur du studio Skull & Bones pour conduite inappropriée

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.