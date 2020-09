DreamHack couronne son troisième champion d’Europe Fortnite.

Le mois de septembre a apporté aux joueurs de Fortnite une toute nouvelle saison avec de nouveaux points d’intérêt (POI), des armes et des capacités de super-héros Marvel à apprécier. Jusqu’à présent, le consensus général est positif parmi les acteurs compétitifs. DreamHack a lancé la saison compétitive avec ses premiers tournois importants. La première des trois compétitions en solo a eu lieu sur les serveurs de NA West, où le joueur de NA East Alliege a régné en maître. Le monstre du mode Arène Marzz_OW a suivi peu de temps après, revendiquant la victoire pour la région de NA Est.

DreamHack a complété le mois de septembre avec la région européenne. Des milliers de joueurs ont participé aux qualifications ouvertes, mais seulement 100 atteindraient finalement la finale. La séquence à domicile du tournoi a réuni certains des meilleurs joueurs du monde, dont NRG benjyfishy, ​​Th0masHD, VP Kiryache32 et Na’Vi Putrick. Les finalistes ont eu six matchs pour accumuler le plus de points via le placement et les éliminations. Voyons comment s’est déroulé le dernier tournoi DreamHack du mois pour la région européenne.

Teeq remporte son deuxième tournoi DreamHack

2X GAGNANT DE DREAMHACK LET GOO (16.000 $) pic.twitter.com/lyLERKkg1c – teeq (@teeqFN) 20 septembre 2020

Les Boogie Bombs ayant disparu du pool de butin compétitif, les joueurs européens avaient des règles du jeu plus équitables que d’habitude. Après six matches intenses et un retard malheureux dans le tournoi, le joueur polonais teeq est sorti avec sa deuxième victoire DreamHack en trois mois. Dans la grande finale, teeq a réussi 20 éliminations en route pour 260 points au total. Le joueur de 17 ans a devancé GODSENT znappy et EP Verox dans les derniers instants du tournoi avec une 12e place à quatre éliminations. Certains se souviendront du teeq de la performance DreamHack de juillet, où il a battu le Champion 100T MrSavage de DreamHack Anaheim en grande finale pour remporter la victoire. Le joueur polonais constant a de nouveau montré ses compétences face à certains des meilleurs joueurs européens de Fortnite. Il peut désormais se qualifier de double Champion DreamHack et repartira avec 16 000 $ US supplémentaires.

Classement final

La deuxième et la troisième place sont respectivement allées aux GODSENT znappy et EP verox. Les deux joueurs étaient à égalité avec 249 points, mais le bris d’égalité a finalement basculé en faveur du joueur suédois. Parmi les autres joueurs notables qui ont terminé dans le top 15, citons E11 Refsgaard, Grizi 4zr et FA Fray. Les prétendants européens de Perrenial MCES Andilex, Th0masHD et NRG benjyfishy se sont classés 14e, 17e et 18e au général. Le joueur de NA East, CN Degen, s’est lui aussi décroché une 20e place.

Pop-Off de Benjyfishy et Dominance de Teeq

pic.twitter.com/KE4by8ZCrZ – benjyfishy (@benjyfishy) 20 septembre 2020

Bien que le tournoi ait subi un retard après certains lobbies étrangement mis sur écoute, les joueurs se sont battus. La plupart des joueurs européens ont continué bien après minuit pour terminer la compétition. Le meilleur joueur benjyfishy a produit sans doute le clip le plus impressionnant du tournoi qui a eu lieu dans le cinquième match. Le double finaliste de la Coupe du monde a couru de manière effrénée, accumulant plusieurs éliminations en moins d’une minute et trente secondes. Les efforts de Benjy dans le cinquième match ont abouti à 12 éliminations au total et à une septième place.

La deuxième victoire de Teeq sur DreamHack le fait gravir considérablement les échelons. Il est prudent d’ajouter le joueur de 17 ans à la liste restreinte des joueurs d’élite en Europe. À seulement 17 ans, teeq a accompli plus que ce que la plupart des joueurs compétitifs de Fortnite ne pouvaient que rêver de reproduire. Nous devrons voir s’il peut continuer cette course sans précédent lorsque les tournois Open en ligne de DreamHack se poursuivront le mois prochain.

Restez à l’écoute de ESTNN pour plus de nouvelles et de mises à jour Fortnite!