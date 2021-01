Depuis son arrivée, l’Epic Games Store est resté l’un des magasins les plus aboutis du moment. Tout cela grâce à leur politique de cadeaux pour les joueurs. Après tout, sans avoir à payer pour les jeux qu’ils nous donnent pour les garder, les joueurs ont eu l’opportunité d’obtenir une bonne variété de jeux indépendants et même quelques surprises. en ce qui concerne les jeux triple A.

C’est la nouvelle proposition qui vient de la main de Battlefront 2, l’un des matchs les plus surprenants de la saison dernière. Après tout, bien que sa première ait posé certains problèmes lorsqu’il s’agissait de ne pas répondre aux attentes élevées des joueurs, le travail acharné de ses développeurs a fini par amener avec lui l’une des propositions les plus intéressantes de ces dernières années et qui vous pouvez demander ici.

Star Wars: Battlefront 2 | EA

Par conséquent, le fait qu’Epic Games Store le donne est l’une des bonnes raisons de célébrer, en profitant de l’une des propositions qui peuvent nous donner plus d’heures de plaisir. D’autant plus si nous sommes fans de cet univers où nous trouverons la possibilité de jouer à la fois seul et entre amis dans les différentes faces proposées. Quel meilleur moment pour tenter votre chance en affrontant d’autres joueurs?

Bien sûr, rappelez-vous que cette proposition ne durera pas éternellement, mais ce cadeau durera une semaine. A partir de ce moment, les joueurs auront l’opportunité d’obtenir un autre titre totalement différent, en l’occurrence Galactic Civilizations III. Par conséquent, rappelez-vous que vous avez jusqu’à jeudi prochain à 17h00 pour obtenez Star Wars: Battlefront 2 totalement gratuit sur Epic Games Store.