Nouveau jour et nouveau titre gratuitement dans la boutique Epic Games. À l’occasion de la campagne gratuite de 15 jours d’Epic Games, la société continue de donner des titres à ses utilisateurs pour continuer à développer la base de fans de sa plateforme, qui en doit aujourd’hui une grande partie à Fortnite Battle Royale.

En ce quatrième jour de titres gratuits, le jeu que tous les utilisateurs peuvent obtenir gratuitement est Defense Grid: The Awakening, un titre au prix de 6,99 €. Il succède ainsi à The Long Dark dans une liste complétée par Cities Skylines et Oddworld: New n ‘Tasty, et qui continuera à s’étoffer encore 11 jours. N’oubliez pas de télécharger ce nouveau jeu gratuit le plus tôt possible sinon vous devrez payer 6,99 € pour l’obtenir.

Defense Grid: The Awakening est le jeu de tower defense ultime qui attirera l’attention des joueurs de tous niveaux. Une horde d’ennemis envahit le territoire et le joueur doit les arrêter en construisant stratégiquement des tours de fortification autour de la base. Les commandes sont intuitives et le gameplay profond: les attaques spéciales et les propriétés de chaque tour se combinent pour obtenir différentes manières de remporter la victoire.