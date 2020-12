Les parents de Fortnite ils sont toujours déterminés à augmenter la liste des jeux en attente de tous leurs utilisateurs et, bien sûr, sa base de joueurs récurrents. Avec la campagne gratuite de 15 jours d’Epic Games, la société continue à offrir chaque jour des jeux d’une certaine valeur dans son magasin, rendant ainsi ces journées proches de l’hiver plus agréables. Après Cities Skylines et Oddworld: New n ‘Tasty, qui ont été distribués ces deux derniers jours, c’est au tour de The Long Dark.

The Long Dark est un titre développé par Hinterland Studio sorti en 2014. Le titre offre une expérience d’exploration et de survie à la première personne qui met les joueurs au défi de penser par eux-mêmes dans des territoires froids et sauvages après avoir été victimes d’une catastrophe géomagnétique. Pas de marcheurs blancs, pas de zombies. Seul le joueur lui-même, le froid et toutes les menaces que Dame Nature peut vous présenter.

Pour saisir le jeu pour toujours, tout ce que vous avez à faire est accéder à la boutique Epic Games et cliquez sur “obtenir” pour l’ajouter à votre bibliothèque. Mais n’oubliez pas de le faire le plus tôt possible, car le jeu ne sera plus disponible dans les prochaines heures, comme le reste des jeux qui ont vu le jour dans le cadre de la campagne gratuite Epic Games 15 jours. Vous pouvez accéder au fichier du jeu pour le télécharger ici.