Team Ninja a également publié une tonne de nouvelles images d’un jeu que nous verrons en 4K et jusqu’à 120 FPS.

Il y a quelques jours l’existence de The Nioh Collection a été confirmée, la remasterisation des deux jeux pour PS5 de la saga créée par Team Ninja, en résolution 4K et jusqu’à 120 FPS. C’est une licence qui se caractérise par une difficulté diabolique. Et cela continuera d’être le cas dans la nouvelle génération de consoles, mais avec un petit détail qui rendra la chute au combat un peu moins frustrante.

Le compte officiel japonais du jeu a publié une série de vidéos dans lesquelles il montre, sur le terrain, ce qui est probablement l’une des améliorations les plus importantes de Nioh sur PS5. Tout au long de l’aventure, il est possible de mourir d’innombrables fois. Sur PS4, les temps de chargement à chaque fois que les boss finaux mettaient fin à nos vies étaient longs, mais pas disproportionnés. Sur PS5, grâce au SSD de la nouvelle console Sony, le processus est pratiquement instantané et en quelques secondes nous pouvons être de nouveau en main.

Comme vous pouvez le voir, le processus est pratiquement instantané, ce qui rendra la mort dans le jeu un peu moins frustrante. Aussi, Team Ninja ne s’est pas arrêté là avec le matériel de jeu. L’étude japonaise a également publié un vaste Galerie d’images Nioh Collection sur PS5, qui nous aident à nous faire une idée de ce à quoi ressemble la proposition en résolution 4K.

La collection Nioh sera disponible sur 5 février 2021. Si vous avez sauvegardé des jeux de la version PS4, vous pouvez les transférer sans problème pour continuer l’expérience dans la prochaine génération avec les ajouts techniques correspondants. Sorti cette année, vous pouvez également jeter un oeil à notre revue de Nioh 2 pour PS4.

