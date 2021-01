Le système anti-piratage controversé était l’un des gros inconvénients de la version informatique.

Boîte de vitesses a publié une nouvelle mise à jour pour Borderlands 3, et avec elle vient de bonnes nouvelles pour les joueurs qui ont mis la main sur la version PC: le Système anti-piratage Denuvo, qui est particulièrement tristement célèbre car son cryptage de fichiers peut avoir un impact très négatif sur les performances du jeu.

L’anti-sabotage Denuvo est l’un des systèmes de protection les plus populaires pour les Versions PCMais il n’est pas surprenant que certaines entreprises finissent par le retirer après la période de vente critique pour satisfaire les fans les plus dévoués. À tel point que si nous nous souvenons un peu, nous nous souviendrons que le fantastique DOOM Eternal a reçu une énorme vague de critiques sur Steam lorsqu’il a implémenté Denuvo avec un patch – et qu’il s’agissait d’une mesure anti-triche, ce qui n’est pas exactement la même chose.

De nombreux joueurs ont blâmé Denuvo pour ses problèmes techniques Quoi qu’il en soit, lorsque Borderlands 3 est sorti, de nombreux fans ont blâmé Denuvo pour ses blocages, ses saccades et ses faibles fréquences d’images; c’est donc le bon moment pour retourner dans les mondes extraterrestres sauvages du jeu et faire un peu test de performance.

Nouveau contenu disponible

Bien sûr, à ce jour, Borderlands 3 a évolué avec de nombreuses mises à jour de contenu, des DLC, etc. Les joueurs qui n’ont pas encore fait le saut peuvent se procurer l’édition définitive qui comprend tout l’équipement disponible, mais il y a encore des extras dans l’air. Sans aller plus loin, tout au long de janvier (jusqu’au 28) vous pouvez jouer mode course aux armements dans le cadre d’un événement. Dans celui-ci, vous commencerez à jouer avec rien et vous devrez vous équiper pour survivre.

Plus d’informations sur: Borderlands 3, Gearbox Software et Denuvo.

