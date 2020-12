Il reste très peu de chose pour l’un des moments le plus attendu par les fans de Temtem. Et c’est que le travail du studio espagnol Crema arrivera sur PlayStation 5 avec Early Access. Par conséquent, bien que nous connaissions déjà certaines des nouvelles intéressantes que le jeu apportera avec lui la console nouvelle générationIl est maintenant temps que l’étude aille plus loin.

Avec raison de montrer un peu plus sa proposition ambitieuse, l’étude a partagé un gameplay spectaculaire dans lequel ils nous montrent leurs créatures, les maisons de nos personnages et, bien sûr, leur proposition multijoueur révolutionnaire. Après tout, c’est l’un des aspects les plus intéressants du jeu dans lequel de nombreux joueurs pourront se battre en duel avec d’autres joueurs du monde entier.

Ce qui est intéressant, c’est que les utilisateurs, en plus d’avoir la possibilité de mettre la main sur l’équipe de leurs rêves, pourront également préparer une magnifique maison dans laquelle vivre leurs grandes aventures. Après tout, nous avons devant nous un jeu spectaculaire plein de zones, Temtem puissant et de nombreux mystères qui sont encore à venir et qui doivent être découverts.

Actuellement Temtem est disponible sur PC Et, à partir du 8 décembre, il aura également sa grande arrivée sur PlayStation 5. Bien sûr, la version complète du jeu arrivera en 2021, comme ils l’ont indiqué dans l’étude, date à laquelle le jeu sera disponible sur PC, Xbox Series X et Nintendo Switch. Le tout avec une aventure unique et surprenante qui nous encouragera à vivre un voyage épique.