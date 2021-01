Klei Entertainment précise qu’il n’y aura aucun changement dans leurs projets ou leur personnel après cette manœuvre.

Tencent a passé une bonne partie de 2020 à acheter ou à investir dans des studios de petite et moyenne taille à travers le monde, et il ne semble pas que cette tendance change cette année: récemment, il a publié un communiqué annonçant un investissement majoritaire dans Divertissement Klei, l’étude canadienne derrière Crypt of the NecroDancer, Griftlands, Don’t Starve ou Mark of the Ninja.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un achat complet en tant que tel, les directeurs de la petite étude indépendante partagent un Explication à ce sujet dans leurs réseaux: selon Jaime “Bigfoot” Cheng, chef de Klei, continuera à “gérer l’étude comme avant, inchangé dans les cadres, projets ou autres opérations ».

Cheng précise que cet accord a pour objectif de faciliter l’adaptation financière de l’équipe aux temps modernes. «Nous avons étudié de nombreuses entreprises et, au fil des ans, nous avons travaillé avec un grand nombre d’éditeurs et de distributeurs. Tencent est la seule entreprise avec laquelle nous pensions maintenir le niveau de contrôle nous demandons “.

Le créateur anticipe, d’autre part, que bien qu’il n’y ait pas de changements notables pour le public occidental dans ses jeux, il s’attend à une distribution plus appropriée pour le jeu. marché chinois, pour lequel ils travaillent côte à côte depuis plusieurs années. On ne sait pas sur quoi Klei Entertainment travaille actuellement.

