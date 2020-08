24 août 2020-10: 26

Le géant chinois de la technologie et du divertissement Tencent s’apprête à conclure un accord d’acquisition pour Leyou Technologies Holdings de Hong Kong.

C’est selon Bloomberg, qui rapporte que l’accord apparent valoriserait l’entreprise à 1,3 milliard de dollars. Les deux sociétés parlent d’un prix compris entre 3,30 et 3,40 dollars HK par action. L’actionnaire majoritaire de Leyou, Charles Yuk, cherche apparemment à vendre sa participation d’environ 69%, dans sa totalité.

Tencent était la dernière d’une longue lignée d’entreprises qui seraient intéressées à acheter Leyou. Auparavant, IDreamSky était en pourparlers pour acheter la société, la société de rachat CVC Capital Partners se joignant à ces négociations. La pandémie de coronavirus COVID-19 a mis ces discussions sur la glace.

Le fabricant de PlayStation Sony a également apparemment fait une offre pour acheter Leyou en juillet.

Leyou possède des sociétés de jeux, notamment le fabricant de Warframe Digital Extremes, ainsi que Splash Damage. La société a également signé un accord avec Amazon pour créer un titre MMO basé sur la prochaine émission télévisée Le Seigneur des Anneaux.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le commerce des jeux. Il a débuté au UK Trade Paper MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant qu’éditeur du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à plein temps dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.

