Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 03/11/2020 17h55

Si vous êtes un fan de jeux de cartes et que vous vous ennuyez de jouer à la même chose encore et encore, alors nous avons des nouvelles pour vous qui seront sûrement à votre goût. TEPPEN, le jeu de cartes avec des personnages de Capcom, a finalement atteint Mexique, en plus d’autres pays de Amérique latine, et ici nous vous disons tous les détails.

Via une déclaration officielle, Divertissement en ligne GungHo a confirmé l’arrivée de TEPPEN dans notre région, mais ce n’est pas tout. Pour fêter son lancement en Mexique, ses créateurs offriront une grande variété de bonus pour le simple fait de se connecter et de jouer.

La bonne nouvelle est qu’il s’agit d’une expérience gratuite, mais la mauvaise nouvelle est qu’il y aura des microtransactions. TEPPEN peut être téléchargé à la fois dans iOS comme dans Android, et ci-dessous, nous partageons la liste des pays dans lesquels il est disponible:

– Mexique

– Argentine

– Belize

– Bolivie

– Chili

– La Colombie

– Costa Rica

– République Dominicaine

– Equateur

– Le sauveur

– Guatemala

– Honduras

– Nicaragua

– Panama

– Paraguay

– Pérou

– Uruguay

– Venezuela

La source: Déclaration officielle

