Le skin Predator fait partie du Battle Pass, tandis que les skins Terminator peuvent désormais être achetés dans la boutique en jeu.

De plus en plus de chasseurs légendaires rejoignent Fortnite. Maintenant, c’est au tour de trois nouveaux représentants du monde du cinéma, plus précisément des classiques de science-fiction Predator et Terminator. Nous parlons évidemment du redoutable chasseur Yautja, le prédateur; le puissant destroyer android T-800 et la courageuse Sarah Connor.

À partir de l’ensemble Predator, les joueurs qui possèdent le Battle Pass pourront gagner le skin Alien Hunter – ainsi que d’autres objets cosmétiques inspirés de son film – après avoir terminé une série de défis. Il est à noter que ce costume viendra avec une emote dans laquelle on pourra enfiler son casque mythique, avec tout et viseur laser.

Passant à Terminator, les costumes de Sarah Conor et du T-800 peuvent être achetés en magasin soit individuellement (pour 1800 et 1500 V-Bucks, respectivement), soit dans un package (2800 V-Bucks) qui comprend les deux personnages, leurs respectifs contenu et variantes et même des matériaux supplémentaires.

Ces nouveaux personnages rejoignent d’autres personnages populaires précédemment ajoutés à Fortnite dans le cadre de sa saison 5, dont le thème tourne autour des chasseurs et des mercenaires. Il s’agissait de Mando de la série The Mandalorian, Kratos de God of War et Master Chief de Halo.

La saison 5 du chapitre 2 de Fortntite est disponible depuis décembre dernier et se poursuivra jusqu’à la mi-mars.

