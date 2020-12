Beaucoup sont les fans de Terminator qui veulent approfondir un peu l’histoire, ils en connaissent tous les détails. Heureusement, en 2019, nous avons eu l’occasion de profiter d’un excellente proposition sur PC, PlayStation 4 et Xbox One cela nous a donné l’opportunité et, maintenant, ce sera la nouvelle génération qui nous offre la même chose. Tout cela grâce à son arrivée sur PlayStation 5 avec une mise à jour totalement gratuite pour ceux qui possèdent le jeu.

Ce sera le 26 mars 2021 quand nous pourrons profiter de cette belle arrivée, à quel moment nous trouverons une grande variété d’améliorations techniques qui garantiront la meilleure expérience possible aux joueurs. Et c’est que, sans aucun doute, pour les fans de Terminator, c’est un travail spectaculaire et plus que nécessaire pour pouvoir plonger dans l’histoire du personnage.

Terminator: Résistance | Divertissement sur le récif

Grâce à cette version améliorée, les joueurs trouveront graphiques jusqu’à 4K et une cadence de 60 images par seconde. Cela garantira également des améliorations des textures et des temps de chargement beaucoup plus rapides. L’un des points forts de cette nouvelle génération et qui est sans aucun doute devenu une marque de fabrique pour la nouvelle console Sony, qui bénéficie d’une incroyable amélioration.

Bien entendu, pour ceux qui n’ont toujours pas le jeu et qui souhaitent aller plus loin, il sera temps pour les joueurs de profiter d’une édition collector complète. Cela aura des éléments tels qu’une boîte en métal, une bande dessinée et même un ensemble d’illustrations. Le tout, un mélange parfait qui garantira non seulement la meilleure expérience pour les joueurs, mais aussi les accessoires idéaux pour profiter de cette proposition spectaculaire.