La Terre du Milieu: L’Ombre du Mordor a été bien accueillie par les joueurs et les fans du Seigneur des Anneaux à ses débuts en 2014. Son succès a rendu possible Terre du Milieu: L’Ombre de la Guerre, une suite qui est arrivée quelques années plus tard.

Si vous appréciez toujours la version originale, il y a quelque chose d’important que vous devez savoir. Après 6 ans d’activité, certaines fonctionnalités en ligne de la Terre du Milieu: L’Ombre du Mordor perdront très bientôt leur support. Cela a été confirmé par Monolith Productions par une déclaration.

Il vous reste encore quelques semaines pour profiter des options en ligne du jeu, car la société suspendra le support juste à la fin de cette année.

Trouver: Shadow of Mordor est né d’un jeu Batman annulé

Terre du Milieu: L’Ombre du Mordor sera à court de ces options en ligne

Le développeur a annoncé que le 31 décembre, il désactiverait certaines options en ligne pour la Terre du Milieu: Shadow of Mordor sur les consoles et le PC. À partir de ce jour, il ne sera plus possible d’utiliser la fonction Forge of Nemesis.

Cela signifie que les joueurs ne pourront plus transférer leur ennemi de la Terre du Milieu: L’Ombre du Mordor vers la Terre du Milieu: L’Ombre de la Guerre. D’autre part, les classements seront désactivés avec les missions de revanche.

La société a également annoncé que WBPlay sera interrompu en décembre. Pour cette raison, tous les joueurs seront récompensés avec 2 runes épiques: Orc Hunter et Spawn automatiquement.

Monolith Productions propose le jeu pour une durée limitée à un prix attractif sur toutes les plateformes. Le studio n’a pas annoncé la fin des autres services dans le titre, afin que la communauté puisse continuer à profiter de cette aventure sans problèmes.

Les joueurs espèrent que l’étude clarifiera bientôt ce qui arrivera à certaines réalisations de la Terre du Milieu: L’Ombre du Mordor, car des fonctionnalités en ligne sont nécessaires pour en obtenir certaines.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Obtenez Middle-Earth: Shadow of War sur PS Plus en novembre 2020

La Terre du Milieu: Shadow of Mordor est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PC et certaines consoles de dernière génération. Visitez ce lien et lisez notre avis pour en savoir plus.

