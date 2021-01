Développé par Crania Games, il proposera des parties multijoueurs 4 contre 1 entre des survivants et un médecin en perte de contrôle.

Les jeux vidéo d’horreur ont un arôme particulier lorsqu’ils sont appréciés en compagnie. Pour cette raison, nous avons vu ces derniers mois proliférer ce type de proposition. Un style similaire offrira A Way to be Dead, une proposition multijoueur asymétrique développée par Jeux Crania.

Cette fois, c’est un peu différent. Le jeu propose Matchs multijoueurs asymétriques 4 contre 1, dans lequel les joueurs peuvent se mettre à la place de survivants, ou du Dr Riley, un médecin totalement désorienté qui tente de traquer un groupe de survivants qui se battent pour sortir du lieu invité.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce sur ces lignes, l’un des les atouts de A Way to be Dead sont son atmosphère oppressante, plein d’ombres et de scénarios changeants, avec des connotations sanglantes, qui feront beaucoup réfléchir les joueurs à ce que sera la prochaine étape à franchir, car le danger semble être présent dans tous les coins.

Pour le moment, et bien que le jeu ait déjà sa propre page Steam, pas de date de sortie prévue pour A Way to be Dead. Pour commencer, vous voudrez peut-être examiner quels sont les meilleurs jeux de survie d’horreur.

Abonnez-vous à la chaîne 3DJuegos sur YouTube

En savoir plus: Terror and PC.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');