Bethesda nous a présenté aux Game Awards 2020 un aperçu de Gates of Oblivion, la prochaine extension majeure de The Elder Scrolls Online. La société a confirmé que la divulgation complète du contenu aurait lieu le 21 janvier, mais les plans ont changé.

Cela est dû au paysage politique qui existe actuellement aux États-Unis. Joe Biden prendra ses fonctions de président du pays le 20 janvier, soit quelques heures avant l’événement Bethesda.

L’entreprise estime que, pour des raisons de sécurité de certains de ses employés et partenaires, il vaut mieux déplacer la date de la divulgation. Les fans devront donc être patients pour en savoir plus sur Gates of Oblivion.

Il y a une nouvelle date pour la révélation de TES Online: Gates of Oblivion

Par le biais des réseaux sociaux du jeu, Bethesda a rapporté que l’événement Gates of Oblivion n’aura pas lieu le 21 janvier comme initialement prévu. Heureusement pour les fans, la présentation a déjà une nouvelle date.

Les détails sur l’extension seront publiés le mardi 26 janvier. Les informations seront révélées à 16 h 00, heure de Mexico, sur la chaîne Twitch officielle de la société. Bethesda a remercié les joueurs pour leur compréhension du changement de date.

L’étude a expliqué que bien que le jeu ait une grande communauté dans le monde, la plupart des employés qui y travaillent vivent ou travaillent près de la capitale. Bethesda veut protéger ses employés de toute tension créée par l’investiture présidentielle.

Après la révélation, quelques invités spéciaux et Rich Lambert, directeur créatif du jeu, parleront plus en profondeur du monde, des systèmes, des aventures et des défis de Gates of Oblivion.

En raison du jour de l’inauguration aux États-Unis tombant le 20 janvier, nous déplaçons notre événement Global Reveal pour Gates of Oblivion du jeudi 21 janvier au mardi 26 janvier à 17 h HNE / 22 h GMT. Merci pour votre soutien et à bientôt! Détails ici: https://t.co/hXtzmeCpNe pic.twitter.com/qcy7NIHVmS – The Elder Scrolls Online (@TESOnline) 13 janvier 2021

Compte tenu des événements récents, nous avons choisi de jouer la carte de la sécurité. Nous avons des joueurs partout dans le monde, mais la majorité de nos employés vivent et travaillent à proximité de la capitale. – The Elder Scrolls Online (@TESOnline) 13 janvier 2021

Si vous prévoyez de vous connecter à l’événement, nous vous rappelons que Bethesda offrira plusieurs cadeaux, tels que Twitch Drops et Viridescent Dragon Frog, un animal de compagnie gratuit pour le titre. Pour obtenir les récompenses, vous n’aurez qu’à voir la présentation avec un compte lié.

Enfin, Jessica Folsom et Gina Bruno, membres de l’équipe du titre, parleront des révélations et du contenu du jeu tout au long de l’année.

The Elder Scrolls Online est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Recherchez sur ce lien toutes les actualités le concernant.