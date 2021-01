Quand on parle d’un PC axé sur les jeux vidéo, notre esprit pense immédiatement à une carte graphique, un processeur, un écran et de nombreux éléments supplémentaires. Cependant, il ne faut pas oublier quelques accessoires indispensables: le clavier et la souris. Au cours des derniers jours, j’ai eu l’occasion de tester la proposition que la marque Primus a pour nous sur ce marché.

De nos jours, il semble que l’un des principaux points d’un PC de jeu soit l’esthétique. Des claviers multicolores aux boutons personnalisés. De cette façon, l’un des aspects que le consommateur prend en considération est l’aspect des accessoires qu’il utilisera chaque jour avec son nouvel ordinateur. Heureusement, Primus a ce look couvert. Le clavier et la souris de cette société ont tous deux les lumières vives qui ont tellement captivé une génération, et ils sont un extra visuel qui sera apprécié par beaucoup.

Léger et rigide

Dans le cas particulier du clavier, j’ai eu l’occasion de tester le modèle Ballista 200S, qui dispose d’un repose-poignet amovible, ce qui est extrêmement confortable et grâce au fait qu’il peut être facilement enlevé et mis en place, c’est un accessoire qui peut être s’intègre dans n’importe quel espace de votre bureau. De même, nous avons huit touches interchangeables, dont les classiques W, A, S et D, ainsi qu’un outil pour effectuer ce processus. La plus grande différence entre les boutons personnalisables et standard est la texture. Alors que les basiques proposés par le clavier sont lisses, les spéciaux sont un peu plus rugueux, ce qui signifie que vous pouvez rapidement les identifier. Enfin, ce modèle se connecte via USB métallique avec un câble de 1,8 mètre.

L’un de mes points préférés est le matériau avec lequel le clavier est fabriqué. A plus d’une occasion, on retrouve des claviers en plastique, qui perdent leur rigidité en quelques jours. L’aluminium de 2 mm permet à l’accessoire d’être assez dur, mais cela ne veut pas dire qu’il est lourd, bien au contraire. De même, les boutons sont légèrement plus hauts, ils ont un point d’actionnement de 1,4 mm, ce qui rend ces touches assez sensibles à la pression et à la réponse rapide. Enfin, Primus affirme que ce modèle peut supporter jusqu’à 70 millions de frappes.

En ce qui concerne RVB, nous avons 11 modèles d’éclairage et 5 modes d’éclairage programmables. Cet aspect est purement esthétique, mais, comme je l’ai mentionné, c’est quelque chose qui est devenu une constante dans l’industrie et un ajout auquel tout le monde s’attend.

Le confort dans la paume de votre main

Quant à la souris, avec cet accessoire, je suis très impressionné. A cette occasion j’avais entre les mains le modèle Gladius 16000P, qui est considéré comme haut de gamme, et actuellement il n’est qu’en dessous du Gladius 32000P. La souris a six boutons, les trois conventionnels, et trois autres, deux sur le côté gauche et un sur le dessus, que vous pouvez utiliser de différentes manières en fonction de votre situation. De la même manière, il est connecté au moyen d’un USB métallique.

Le plus impressionnant est que le 16000P fonctionne correctement et sans aucune complication sur différents matériaux. Pour cela, je l’ai testé sur une table en bois, verre et métal, ainsi que sur différents tissus, même sur un lit et au sol, et cela fonctionne parfaitement, sans aucun problème. Sans aucun doute, c’est l’un des points les plus attractifs.

Un autre aspect très intéressant est qu’en bas il y a de petits poids, ceci pour avoir une meilleure prise en main de la souris. La chose intéressante est que vous pouvez en retirer et alléger cet accessoire. Ce n’est pas quelque chose qui va changer radicalement votre style de jeu, mais cela peut être considéré comme un véritable moyen d’évaluer la sensibilité.

Semblable au clavier, Primus affirme que la souris peut supporter des millions de clics avant de montrer tout type de problème. Après l’avoir testé pendant des heures et des heures dans différents environnements et avec une série de titres variés, on peut dire que le 16000P est extrêmement impressionnant. Il a les ajouts nécessaires pour être considéré comme un accessoire que vous n’aurez jamais à remplacer dans les bonnes conditions, et à aucun moment il ne se sent mal à l’aise dans les mains.

Cependant, ce n’est pas tout. La souris et le clavier ont tous deux un logiciel qui nous permet d’enregistrer différents profils. Bien que cela semble intéressant, cela ne nous donne en fait accès qu’à plusieurs options assez simples. Avec une simple application PC, vous pouvez enregistrer plusieurs profils sur chaque accessoire. Ici, vous pouvez enregistrer vos préférences concernant certains paramètres, RVB, le fonctionnement des boutons et quelques modules complémentaires. Il n’y a rien d’extraordinaire, mais ce sont des options qui peuvent être utiles pour ceux qui changent constamment de PC.

Essentials pour PC

Primus Gaming a livré deux produits de haute qualité que tous ceux qui souhaitent construire un PC de jeu doivent prendre en compte. Mieux encore, ces accessoires ne sont pas si chers, un Ballista 200S ne coûte pas plus de 2000 pesos et un Gladius 16000P ne dépasse pas 1000 pesos. La souris et le clavier sont conçus pour durer plusieurs années, et l’ajout de logiciels est un détail que beaucoup peuvent ne pas utiliser, mais ils sont toujours là pour ceux qui en ont besoin.