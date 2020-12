Tetris a creusé un trou dans nos vies. Et pas seulement pour ceux d’entre nous qui sont fans du jeu vidéo, mais il a franchi la barrière de l’industrie pour devenir un élément reconnaissable de la culture pop. De multiples imitations et dérivés ont émergé du jeu original au fil des ans. Le dernier et le plus populaire, le grand Nintendo Battle Royale, Tetris 99. Mais cela ne veut pas dire que le “classique” Tetris est toujours actif et ses utilisateurs, loin d’être des dinosaures nostalgiques de son temps d’adolescent “pré-pubère”, Ils font partie de la dernière génération de joueurs. Si vous n’y croyez pas, il vous suffit de voir qui a remporté le dernier championnat du monde Tetris. Il est surnommé Chien, âgé de 13 ans, est le plus jeune champion de l’histoire de la compétition et a été victorieux dans une bataille épique contre son propre frère.

Tetris – Chien vs PixelAndy

De jeu de dentelle de pièces géométriques, Tetris a imprégné l’imaginarium populaire jusqu’à ce qu’il devienne même une expression d’usage courant. Qui n’a jamais dit quelque chose comme “faire Tetris” pour mettre de la nourriture dans le frigo “, ou” jouer à Tetris “en essayant de mettre l’excédent de bagages dans la voiture pour un voyage de deux jours. Mais à la fin de la journée Tetris est avant tout un jeu. Un jeu hilarant auquel de nombreuses personnes continuent de jouer et qui n’est pas resté le souvenir stagnant d’une génération spécifique de joueurs. Les plus jeunes en profitent également. Un fait qui a été vérifié lors de la dernière compétition mondiale du jeu original. Dans celui-ci, deux frères, les meilleurs du monde, se sont battus en finale, laissant le plus jeune des deux vainqueur. Dog, 13 ans, a réussi à vaincre son frère PixelAndy (15 ans) dans un combat final épique.

Si tu veux voir la compétition et le match final, Vous pouvez le faire ici. Profitez-en!

