Tetsuya Mizuguchi s’est fait un nom avec la sortie de Rez, un titre PlayStation 2 et Dreamcast qui a défini son style de conception de jeux vidéo inspiré de la synesthésie. Eh bien, il y a quelques heures, Rez a eu 19 ans depuis sa création et pour commémorer cela, son créateur a annoncé qu’il travaillait déjà sur un nouveau jeu.

Les utilisateurs des réseaux sociaux se sont souvenus du 19e anniversaire de Rez, qui a débuté le 22 novembre 2001. Tetsuya Mizuguchi, créateur du jeu original, n’a pas oublié cet événement et a reconnu l’hommage au jeu qu’un fan a fait, en plus de remercier les joueurs qui ont essayé leurs titres précédents. La meilleure chose est que dans le message, Mizuguchi a confirmé que son nouveau projet est déjà en cours.

Le nouveau jeu de Mizuguchi mettra l’accent sur la synesthésie

Les détails sont rares, mais Mizuguchi a annoncé que ce nouveau jeu dans lequel il est impliqué travaille également Enhance, le studio qui a participé au développement de Rez Infinite et Tetris Effect. La chose la plus intéressante est que la création a révélé que ce nouveau jeu sera une toute nouvelle aventure inspirée par la synesthésie.

Si vous n’êtes pas familier avec le travail de Tetsuya Mizuguchi, sachez que son style de conception de jeu est largement influencé par la synesthésie. Ce terme fait référence à la “sensation secondaire qui se produit dans une partie du corps à la suite d’un stimulus appliqué dans une autre partie de celui-ci”, selon l’Académie royale espagnole et peut être remarquée dans les jeux vidéo Mizuguchi en permettant de voir les sons ou entendre les couleurs. Rez, par exemple, permet aux joueurs de découvrir la musique visuellement, et Tetris Effect combine un gameplay avec des effets sonores et visuels extatiques.

Jusqu’à présent, on savait que Enhance fonctionne sur HUMANITY, un titre avec une prémisse de plate-forme intéressante qui a été annoncée dans un état de jeu et qu’il arrivera sur PlayStation 4 et qui prendra en charge PlayStation VR. Il est important de dire que sa date de sortie n’a pas été définie, mais selon la dernière mise à jour, elle arriverait en 2020 et apparemment c’est un projet distinct de celui de Mizuguchi.

Ouaip. Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Rez😎 est sorti le 22 novembre 2001. Merci à tous ceux qui ont joué à Rez, Child of Eden et Rez Infinite. Moi et @enhance_exp avançons vers le nouveau projet – une toute nouvelle aventure avec la synesthésie. Merci pour le GIF cool @turfmasta 👍🏻 https://t.co/Jby5GUcOK0 – Tetsuya Mizuguchi (@Mizuguchitter) 22 novembre 2020

