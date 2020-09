Le directeur de la série donne également son avis sur le contenu que les joueurs apprécieront sur Melody of Memory.

Comme le veut la tradition dans une saga dans laquelle le intrigue principale a été un point de débat, la fin de Kingdom Hearts III et de son DLC ReMind a laissé de nombreux questions sur l’avenir de la saga. Qu’est-il arrivé à Sora après le match? Quel rôle jouera Yozora dans le futur de la saga? Quel rôle jouera Kairi dans la recherche de Sora? Que signifient les illustrations derrière la couverture de Melody of Memory? L’acronyme de Mélodie de la mémoire fait-il référence au maître des enseignants? Ce type de des questions circuler à travers les forums et canaux spécialisés de Kingdom Hearts tandis que les réponses ruissellent dans les différents jeux actifs de la série et les fans génèrent leurs propres théories.

J’ai été surpris à plusieurs reprises par la profondeur de ces idées.Tetsuya NomuraDans une récente interview avec les principaux développeurs de Kingdom Hearts: Melody of Memory, 3DGames a demandé leur opinion sur toutes ces théories de fans. Répondu Tetsuya Nomura, directeur de la franchise, qui a commenté que il aime la complexité de la pensée des fans:

«Je vois moi-même beaucoup de ces observations de fans et je pense que le niveau de réflexion est très impressionnant. Chaque fois que je regarde des films et d’autres médias, je propose souvent mes propres idées et spéculations comme celles-ci, et je suis toujours impressionné par ce que d’autres disent à propos de ces œuvres. J’adore les médias qui permettent aux gens de contempler ce qu’ils viennent de regarder ou de jouer en attendant le prochain épisode, et j’ai toujours voulu que mes jeux soient comme ça. C’est formidable de savoir que les fans font ça. Plusieurs fois, j’ai été surpris par la profondeur de ces idées, et parfois elles sont encore plus profondes que ce à quoi je pensais. C’est pourquoi j’espère toujours voir les théories des fans », a-t-il déclaré.

La création a également répondu à notre question sur le nombre de réponses que les joueurs auront lorsqu’ils joueront à Melody of Memory: « Je ne sais pas si ce titre pourra fournir toutes les réponses, mais il y a des indices éparpillés partout, et les chemins que suivront nos personnages principaux seront clarifiés », a-t-il commenté.

Kingdom Hearts: Melody of Memory se prépare à sortir prochainement 13 novembre. Pour l’instant, la durée de son mode histoire a été annoncée et nous vous recommandons de faire attention à 3DJuegos, car nous continuerons à publier les détails de nos entretiens avec les créatifs derrière la proposition.

En savoir plus: Kingdom Hearts.

