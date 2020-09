Cela fait plus de 3 ans que La légende de Zelda: le souffle de la nature Il est sorti sur Wii U et Nintendo Switch, et dans ce jeu, on nous a raconté l’histoire d’un Link qui a été vaincu et qui a dû se relever une fois de plus pour vaincre Ganon. Mais … que s’est-il passé pour que ce protagoniste ait dû dormir pendant 100 ans? Maintenant, de manière totalement inattendue, Nintendo a révélé l’existence de Hyrule Warriors: Age of Cataclysm, un tout nouveau titre qui se plongera dans cette histoire qui a eu lieu avant BOTW.

Hyrule Warriors: Age of Cataclysm sera le deuxième musou de The Legend of Zelda

KOEI TECMO et Nintendo ont de nouveau fait équipe, cette fois pour présenter Hyrule Warriors: Age of Cataclysm, une préquelle de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ainsi, dans ce jeu, nous découvrirons la terre d’Hyrule sous un autre angle, avant qu’elle ne soit dévastée par le cataclysme, et nous pourrons contrôler Link, Zelda et le reste des élus pour tenter d’arrêter le mal qui menace de le détruire. En outre, il est également confirmé que ce jeu aura un doublage en espagnol, donc une fois de plus, nous pouvons profiter de ces voix qui nous ont accompagnés dans Breath of the Wild. Bien sûr, si nous ne voulons pas jouer seuls, nous pouvons également utiliser une seule Nintendo Switch pour jouer avec des amis; et si nous réservons le jeu dans l’eShop ou via le site officiel de Nintendo, nous pouvons prendre l’arme « cuillère porte-bonheur » pour Link en cadeau. Enfin, il a été confirmé que nous aurons plus de nouvelles sur ce jeu le 26 septembre 2020.

Et vous, êtes-vous prêt à vivre ces derniers jours du vaste pays d’Hyrule dans Hyrule Warriors: Age of Cataclysm? Il faudra juste attendre le prochain 20 novembre 2020 pour pouvoir découvrir ce qui a tout détruit!

