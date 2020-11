Hyrule Warriors: Age of Cataclysm Il est déjà parmi nous (depuis le 20 novembre), et son arrivée a laissé derrière lui l’une des propositions les plus épiques et spectaculaires de Zelda, Link et compagnie. Sans surprise, cela nous raconte les événements qui se sont produits 100 ans avant l’expérience de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ce n’est pas, comme c’est souvent le cas dans le monde du musou, une proposition exempte de défauts (notamment en termes de performances). Cependant, selon les nouvelles que nous recevons, il semble que son accueil soit plutôt positif.

Et c’est que, selon le prestigieux magazine japonais Famitsu après un contact avec Koei-Tecmo elle-même, Hyrule Warriors: The Age of Cataclysm aurait atteint distribuer plus de 3 millions d’unités dans le monde (quelque chose qui, a priori, le placerait comme la meilleure première de tous les temps pour un musou). Il faut souligner, et c’est un point important, qu’à aucun moment on ne parle d’exemplaires expédiés à l’utilisateur final, mais plutôt d’unités servies aux différents canaux et canaux de distribution et de vente. Cependant, il ne fait aucun doute que ce sont des chiffres assez positifs qui se multiplieront sûrement pendant la période de Noël.

Que pensez-vous des premiers personnages connus? Prévoyez-vous un grand succès à court moyen terme pour Hyrule Warriors: The Age of Cataclysm? Bon, la chose ne s’arrête pas là, puisque Famitsu dévoilera ce jeudi les ventes physiques sur le marché japonais. Malheureusement, en Europe, nous devrons probablement attendre le début de l’année (après la publication des résultats financiers de Kyoto) pour avoir un chiffre exact pour notre territoire. Nous, juste au cas où, nous vous laissons notre analyse afin que vous puissiez évaluer les résultats avec vos propres critères.

