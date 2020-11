Il reste de moins en moins à profiter de la nouvelle incursion de l’univers de The Legend of Zelda dans le monde du musou. Et c’est que le 20 novembre prochain est la date choisie par Nintendo et Koei Tecmo pour lancer Hyrule Warriors: Age of Cataclysm. Cependant, et afin de rendre l’attente plus agréable, ce sont des jours où nous continuons à recevoir de nouveaux détails, annonces ou vidéos sur ledit titre. A cette occasion, c’est au tour de deux nouveaux spots publicitaires.

Et c’est que Koei Tecmo elle-même, via son profil YouTube officiel, a été chargée de publier deux nouvelles publicités se concentrant sur Hyrule Warriors: Age of Cataclysm. Ce sont deux vidéos assez courtes (l’une de 15 secondes et l’autre de 30 secondes), également en japonais parfait. Cependant, à peine quelques jours après sa sortie, tout nouveau matériel (sans spoilers) est bien accueilli dans ces pièces. Ensuite, et sans plus tarder, nous vous laissons les spots en question:

Voir également

Vous attendez avec impatience l’arrivée d’Hyrule Warriors: The Age of Cataclysm? Le prochain 20e jour est-il encore loin pour vous? Voulez-vous de bonnes nouvelles pour ce vendredi 13? Nous vous laissons nos premières impressions afin que, comme premier plat, vous puissiez commencer à vous mettre en appétit.

Source: Koei Tecmo

en relation