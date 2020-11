Depuis quelques jours maintenant, nous pouvons aider Link, Zelda et compagnie à sauver le pays d’Hyrule des griffes du maléfique Ganon dans Hyrule Warriors: Age of Cataclysm. Ce jeu a été annoncé par surprise il y a quelques mois et a surpris tout le monde, puisqu’il ne s’agit pas d’un Zelda à utiliser, car c’est un genre musou, mais suivant le style graphique de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, nous donne un aperçu de ce qui s’est passé 100 ans avant le match. Son histoire est son grand plat principal, et si l’on ajoute à cela que nous sommes dans la Grande Guerre d’Hyrule, le genre musou s’avère bien pratique pour donner des coups à gauche et à droite à nos ennemis.

Chaque fois qu’un nouveau jeu est mis en vente, de nombreux artistes et fans en font différentes recréations, qu’il s’agisse d’illustrations, de vidéos ou, comme c’est le cas dans ce cas, de réinventer le jeu. C’est ce que l’artiste Tom Brown (@Rotobit) a fait pour le support dans lequel il écrit, Nintendo Wire, et c’est qu’il a imaginé ce que serait Hyrule Warriors: The Age of Cataclysm s’il s’agissait d’un jeu de Game Boy Couleur. Ici, nous vous montrons la vidéo, qui est la plus curieuse et la plus frappante.

Il s’agit d’admirer le talent de certains utilisateurs et comment ils réinventent, dans ce cas, le nouveau titre Zelda sur une autre plateforme. Nous avons adoré, n’est-ce pas?

