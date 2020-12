Epic Games continue de distribuer des jeux à l’occasion des vacances de Noël.

Cette année plus que jamais, nous avons besoin d’une pause et d’une joie ce Noël, et Jeux épiques il a voulu nous donner des raisons de réaliser les deux. Comme vous le savez, l’entreprise fête Noël donner sur Epic Games Store, votre boutique PC, un jeu tous les jours. Les titres changent à 17h00 et vous avez 24 heures pour les réclamer, alors restez à l’écoute.

Defense Grid: The Awakening est le jeu d’aujourd’hui, le 20 décembre, et sera disponible pour réclamer complètement gratuit Jusqu’à demain 21 décembre à 16 h 59 Pour l’obtenir, vous devez vous rendre dans le magasin et cliquer sur “Obtenir”. Une fois que vous aurez effectué l’achat de 0 euros, le titre sera ajouté à votre bibliothèque pour toujours, vous pouvez donc le télécharger et le lire quand vous le souhaitez.

Après avoir donné The Long Dark hier, Epic Games donne ce titre de genre gratuitement Tour de défense, développé par Divertissement de chemin caché. Le jeu vidéo est sorti en 2008 sur PC et dans celui-ci nous devrons défendre la base en construisant de nouvelles structures pour nous défendre attaques féroces des ennemis. Le titre présente un mode historique qui dure environ huit heures.

Ils vont quatre jeux vidéo gratuits offerts par Epic Games au cours de ces quinze jours de cadeaux, après avoir commencé par Cities: Skylines et Oddworld: New and Tasty. Nous verrons ce que les créateurs de Fortnite continuent de nous surprendre, bien que certains joueurs aient réalisé que les fonds qu’Epic met pour cacher le prochain match ils gardent des traces sur le titre en question. Que sera demain?

