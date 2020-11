Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

The Dark Pictures Athology: A Little Hope a fait ses débuts il y a quelques jours et ce qui est intéressant, c’est qu’il nous a permis de jeter un œil au troisième chapitre qui composera cette compilation, House of Ashes. Bandai Namco n’avait pas révélé de détails concernant son histoire ou son lancement, mais aujourd’hui, il l’a fait et a confirmé que la série atteindra la prochaine génération de consoles.

Par le biais d’un communiqué de presse, le distributeur Bandai Namco Entertainment a annoncé que, comme l’indique le teaser, The Dark Pictures Anthology: House of Ashes fera ses débuts en 2021. Il était prévu que, comme les versions précédentes, il soit disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC, mais la société a révélé qu’elle ferait également ses débuts sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Apparemment, Supermassive Games travaille sur un jeu d’action.

House of Ashes aura lieu dans la guerre en Irak

Les vents du nouveau chapitre auront lieu en Irak dans le lointain 2003 et, comme dans les tranches précédentes, ils introduiront des personnages complètement nouveaux. L’opératrice de la CIA Rachel King, qui jouera l’actrice Ashley Tisdale (High School Musical), sera l’un des protagonistes, qui rejoindra une équipe militaire qui aura pour mission dans les montagnes de Zagro qui sont soupçonnées d’avoir des armes chimiques.

Cependant, à l’endroit, l’unité a été prise en embuscade par la patrouille locale sous le commandement du sergent Salim Othman, mais la confrontation s’est arrêtée après que la terre les a littéralement avalées, alors qu’un tremblement de terre les a enfermées dans les ruines d’un temple sumérien.

Ces labyrinthes souterrains sont infestés de créatures surnaturelles qui traqueront les humains et les forceront à oublier les rivalités de guerre pour sortir vivant de l’endroit maudit.

«À la fin de la guerre en Irak, les forces spéciales à la recherche d’armes de destruction massive ont mis au jour quelque chose de bien plus mortel: un temple sumérien enterré contenant un nid d’anciennes créatures surnaturelles. Pour survivre à la nuit d’en bas, ils doivent forger une fraternité avec leurs ennemis du monde d’en haut », lit-on dans la description officielle du jeu.

Le nouvel opus aura plusieurs modes de jeu

En outre, il a été confirmé que le troisième volet de cette anthologie de titres d’horreur offrira un mode multijoueur en dehors du mode solo traditionnel. Ces options de jeu coopératif sont Shared Story, qui permettra à 2 joueurs de partager le jeu en ligne, et le mode Movie Night, avec lequel jusqu’à 5 utilisateurs peuvent rejoindre l’expérience localement et jouer en passant le contrôle.

Nous vous rappelons que les nouvelles consoles ont des améliorations par rapport à celles actuelles, il est donc possible que Supermassive Games en profite pour offrir une meilleure immersion, grâce au DualSense, ou à l’audio 3D de la PlayStation 5. Cependant, le développeur pour l’instant Elle n’en a pas parlé, mais plus tôt cette année, elle a déclaré qu’elle était enthousiasmée par les capacités de la PlayStation 5.

La manière dont le jeu exploitera la puissance des nouvelles consoles n’a pas été détaillée, mais cela peut se traduire par des temps de chargement plus courts et une meilleure résolution. Nous te tiendrons au courant; en attendant, vous pouvez regarder la bande-annonce du jeu ci-dessous.

Jouerez-vous le nouvel opus sur les consoles de nouvelle génération? Dites le nous dans les commentaires.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes fera ses débuts un jour non spécifié en 2021 et sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à la série en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source